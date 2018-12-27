NYT рассказала об «американском отпечатке» в йеменской войне

«Американский отпечаток» лежит практически на всех воздушных операциях в Йемене, где удары коалиции во главе с Саудовской Аравией убили более 4,6 тыс. гражданских лиц, пишет NYT со ссылкой на данные мониторинговой группы.

В Вашингтоне эти цифры спровоцировали дискуссию о противоречивости союза США с саудовским королевством при правлении наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который полагается на американскую поддержку в продолжении боевых воздушных операций, отмечает издание.

Саудовская Аравия участвует в йеменской войне с 2015 года. Государство объединило свои силы с ОАЭ и небольшим количеством йеменский групп с целью вытеснения повстанческих отрядов хуситов в северных районах страны, пишет газета.