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NYT рассказала об «американском отпечатке» в йеменской войне 

Газета.ру 54 минуты назад
Фото: Reuters
Продажа оружия США воюющим в Йемене саудовским боевикам оставляет «американский отпечаток» в кровопролитии на территории региона, пишет газета The New York Times.
«Американский отпечаток» лежит практически на всех воздушных операциях в Йемене, где удары коалиции во главе с Саудовской Аравией убили более 4,6 тыс. гражданских лиц, пишет NYT со ссылкой на данные мониторинговой группы.
В Вашингтоне эти цифры спровоцировали дискуссию о противоречивости союза США с саудовским королевством при правлении наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который полагается на американскую поддержку в продолжении боевых воздушных операций, отмечает издание.
Саудовская Аравия участвует в йеменской войне с 2015 года. Государство объединило свои силы с ОАЭ и небольшим количеством йеменский групп с целью вытеснения повстанческих отрядов хуситов в северных районах страны, пишет газета.
В войне погибли по меньшей мере 60 тыс. йеменцев, а страна стоит на пороге катастрофического голода, отмечается в материале. Так, Пентагон и Госдепартамент отрицают то, что владеют информацией, использовались ли американские бомбы при авиаударах, которые повлекли смерть граждан. Тем не менее, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа заявил NYT, что США имеют данные о каждом авиаударе в Йемене с начала войны, включая использованные боевые самолеты и боеприпасы.
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Комментарии
США , Ближний Восток , В мире , Пентагон , Госдеп США , New York Times , Йемен , Саудовская Аравия
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