Эксперт оценил слова Трампа об отказе США от роли мирового жандарма

«Если для многих президентов США военное присутствие в самых отдаленных странах и участие в различных конфликтах — составная часть американского лидерства, то с точки зрения Трампа как бизнесмена — это все плохая инвестиция», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов . Он объяснил слова Трампа о том, что США должны перестать быть мировым жандармом.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов назвал заявление Дональда Трампа о желании США перестать быть мировым жандармом отражением взглядов президента на мир и роль Америки в нем. Эксперт убежден, что для Трампа это не просто риторика, за этими словами стоит его внутренняя убежденность.

Трамп заявил накануне во время визита в Ирак , что Соединенные Штаты «больше не могут оставаться мировым жандармом». Президент США подчеркнул, что американские силы «разбросаны по всему миру», включая страны, «о которых большинство людей даже не слышало», передает РИА «Новости» . Напомним, Трамп объявил о начале вывода американских военных из Сирии . Кроме того, Соединенные Штаты могут сильно сократить численность своего контингента в Афганистане

«Если для многих президентов США военное присутствие в самых отдаленных странах и участие в различных конфликтах — составная часть американского лидерства, то с точки зрения Трампа как бизнесмена — это все плохая инвестиция… Для него помощь в обеспечении безопасности — некая услуга. Хотите получить услугу — платите за это деньги. И оказывать эти весьма обременительные услуги безвозмездно — это для американцев плохой бизнес», — сказал Кортунов.

Нужно учитывать, что позиции Трампа часто смягчаются и корректируются подходами других членов администрации. Американский истеблишмент, подчеркнул глава РСМД, может сдерживать импульсы Трампа. Именно этим, например, занимался теперь уже бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Отметим, что упомянутая Трампом усталость от бремени роли «мирового жандарма» явно не распространяется на Ирак, откуда, как заверил Трамп, США не планируют выводить войска.

В мире есть точки, откуда США не уйдут ни при каких обстоятельствах, отметил Кортунов. Как пояснил эксперт, слова Трампа скорее означают задачу «не поддерживать кого попало». Присутствие в том же Ираке рассматривается через призму противостояния с Ираном, который воспринимается Трампом как вполне серьезная угроза американским интересам.

«Если говорить о Южной Корее, то все определяется американо-китайским противостоянием. Если отношения с Китаем будут и дальше ухудшаться, то тогда присутствие американских войск на территории Южной Кореи оправдано. Я не думаю, что Трамп готов отовсюду уйти, но он будет рассматривать американское присутствие гораздо более прагматично… Защита американских интересов на дальних рубежах может оказаться наиболее выгодным капиталовложением, чем защита тех же интересов на ближних подступах к Соединенным Штатам», — считает эксперт.

По мнению Кортунова, первым делом США начнут выходить из Сирии, о чем ранее было объявлено Трампом.

«Есть Афганистан, откуда уйти будет труднее, но такие попытки будут делаться. По крайней мере можно будет говорить о сокращении сил. Не исключено, что Ближний Восток потеряет для США центральное значение во внешней политике хотя бы потому, что США выходят на энергетическое самообеспечение», — прогнозирует эксперт.

Куда сложнее ситуация с присутствием США в странах Европы. Вряд ли они откажутся от опорного пункта в Германии — базы Раймштайн, которая стала штаб-квартирой ВВС США в Европе.