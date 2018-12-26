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Трамп нанес необъявленный визит в Ирак 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей нанес необъявленный визит в Ирак, где встретился с военнослужащими США. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.
"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество (25 декабря — прим. ТАСС), чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества", — написала она.
Сандерс опубликовала ряд фотоснимков главы государства и его супруги с военнослужащими.
Трамп впервые на посту президента США посетил зону боевых действий. Ранее он неоднократно высказывал намерение отправиться в одну из горячих точек мира, не указывая при этом, о какой стране идет речь.
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США , Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Ирак
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