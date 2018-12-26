Трампа заподозрили в «откосе» от армии с помощью фальшивого диагноза

Как отмечается, будущему американскому лидеру полвека назад был поставлен диагноз «костные шпоры на пятках». Сделал это врач-ортопед Ларри Браунстайн, арендовавший офис в одном из зданий в нью-йоркском Квинсе, принадлежавших отцу Трампа, Фреду . В итоге Дональд избежал призыва в Вооруженные силы и участия в войне во Вьетнаме.

В то же время дочери врача 56-летняя Элиза и 53-летняя Шэрон заявляют, что диагноз мог быть фальшивым. По их словам, отец часто рассказывал, что помог юному Трампу во время войны в качестве услуги для его отца.

«Взамен он получил доступ к Фреду Трампу, — пояснила Элиза. — Если в здании что-то случалось, мой отец звонил ему, и Трамп сразу с этим разбирался».

По слова женщины, поведение отца явно показывало, что у будущего президента не было заболевания, которое позволяет ему не служить в армии.

«Осматривал ли он его на самом деле? Я не знаю», — добавила она.

Доктор Браунстайн умер 11 лет назад, в 2007 году. Как отмечает газета, сам Трамп отмечал, что не помнит, кто поставил ему диагноз, поскольку это было очень давно.