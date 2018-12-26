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Трампа заподозрили в «откосе» от армии с помощью фальшивого диагноза 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Matthew Peyton / Getty Images
Президент США Дональд Трамп мог избежать службы в армии 50 лет назад благодаря фальшивой справке. Об этом пишет The New York Times.
Как отмечается, будущему американскому лидеру полвека назад был поставлен диагноз «костные шпоры на пятках». Сделал это врач-ортопед Ларри Браунстайн, арендовавший офис в одном из зданий в нью-йоркском Квинсе, принадлежавших отцу Трампа, Фреду. В итоге Дональд избежал призыва в Вооруженные силы и участия в войне во Вьетнаме.
В то же время дочери врача 56-летняя Элиза и 53-летняя Шэрон заявляют, что диагноз мог быть фальшивым. По их словам, отец часто рассказывал, что помог юному Трампу во время войны в качестве услуги для его отца.
«Взамен он получил доступ к Фреду Трампу, — пояснила Элиза. — Если в здании что-то случалось, мой отец звонил ему, и Трамп сразу с этим разбирался».
По слова женщины, поведение отца явно показывало, что у будущего президента не было заболевания, которое позволяет ему не служить в армии.
«Осматривал ли он его на самом деле? Я не знаю», — добавила она.
Доктор Браунстайн умер 11 лет назад, в 2007 году. Как отмечает газета, сам Трамп отмечал, что не помнит, кто поставил ему диагноз, поскольку это было очень давно.
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Комментарии2
США , Армия , В мире , Фред Трамп , Дональд Трамп , New York Times
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