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В «российском деле» появился загадочный виток 

Lenta.ru 46 минут назад
В Верховный суд США был якобы подан тайный документ с просьбой принять решение по делу о российском вмешательстве в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщает Bloomberg.
«Документ, который находится под печатью, связан с решением федерального апелляционного суда от 18 декабря, согласно которому неустановленная компания, принадлежащая неустановленному иностранному государству, должна передавать информацию большому жюри», — говорится в материале.
Автор документа попросил временно заблокировать судебное решение о необходимости этой компании подчиняться. В то же время в документе не упоминается имя Мюллера. Также не указано имя автора прошения. В издании предполагают, что речь идет о расследовании «российского дела».
В декабре стало известно о том, что с начала расследования российского вмешательства в выборы власти США потратили более 25 миллионов долларов.
Роберт Мюллер расследует дело с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли в 2016 году сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения. Мюллер созвал для расследования большое жюри.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.
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США , Видео , В мире , Роберт Мюллер , Демократическая партия США , Bloomberg
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