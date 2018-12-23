В «российском деле» появился загадочный виток

В Верховный суд США был якобы подан тайный документ с просьбой принять решение по делу о российском вмешательстве в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер . Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщает Bloomberg

«Документ, который находится под печатью, связан с решением федерального апелляционного суда от 18 декабря, согласно которому неустановленная компания, принадлежащая неустановленному иностранному государству, должна передавать информацию большому жюри», — говорится в материале.

Автор документа попросил временно заблокировать судебное решение о необходимости этой компании подчиняться. В то же время в документе не упоминается имя Мюллера. Также не указано имя автора прошения. В издании предполагают, что речь идет о расследовании «российского дела».

В декабре стало известно о том, что с начала расследования российского вмешательства в выборы власти США потратили более 25 миллионов долларов.

Роберт Мюллер расследует дело с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли в 2016 году сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения. Мюллер созвал для расследования большое жюри.