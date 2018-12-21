Почему глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку

Афганистана. Глава Пентагона Джеймс Мэттис направил президенту США Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. Слухи о возможном уходе Мэттиса ходили с осени этого года. Сам Трамп в твиттере уже сообщил, что Мэттис покинет свой пост в феврале. Отставка министра обороны произойдет на фоне решения США вывести военных из Сирии

В тексте письма главы Пентагона Джеймса Мэттиса, которое опубликовал The Hill, в частности, говорится, что у президента США Дональда Трампа «есть право» работать с «министром обороны, который разделяет его взгляды».

Россией. Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть «недвусмысленными» в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают «увеличивающееся напряжение», в том числе с Китаем

Трамп уже написал в твиттере, что Мэттис покинет свою должность «с отличием» в феврале 2019 года, по истечении двух лет с момента начала работы в администрации текущего главы Белого дома.

Известно, что Мэттис был сторонником жесткого подхода к России. Недавно он заявил, что Москва якобы пыталась вмешаться в выборы в американский конгресс, пишет ТАСС

По его словам, США сделают все необходимое для защиты «демократических процессов». Он также добавил, что отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились за последние два года.

Стоит отметить, что о возможной отставке Мэттиса слухи начали ходить в американских СМИ еще с начала осени. По данным The Washington Post , по крайней мере с этого периода Белый дом начал подбирать кандидатов на замену действующему министру обороны.

Причин для отставки Мэттиса несколько, но все они сводятся к разногласиям с Трампом по внешнеполитическим вопросам.

Глава Пентагона не согласен с президентом по вопросам участия США в НАТО , проведения совместных учений с Южной Кореей, выхода США из ядерной сделки с Ираном и прочим моментам, сообщала газета The New York Times

В то время Трамп эту информацию опровергал, да и сам Мэттис слухи о возможной отставке отрицал. При этом источники газеты The Los Angeles Times заявляют, что глава Пентагона

«разочарован импульсивностью Трампа и его склонностью к громким политическим заявлениям».

Джеймс Мэттис имеет боевой опыт в кампании в Афганистане и в обеих американских войнах в Ираке. Он ушел в отставку с военной службы в Вооруженных силах США в 2013 году. У подчиненных он получил прозвище «Бешеный пес», а среди офицеров — «Боевой монах».

Глава Пентагона окончил школу морских пехотинцев, затем колледж командования морской пехоты и Национальный военный колледж, после поступил в Центральный университет Вашингтона. По его завершении в 1972 году он получил звание лейтенанта и служил командиром взвода в 3-й дивизии морской пехоты.

Затем в звании капитана Мэттис проходил службу в 1-й бригаде морской пехоты, после чего, уже будучи майором, служил на призывном пункте Корпуса морской пехоты по 12-му району в Портленде.

Мэттис считался представителем политических реалистов в Белом доме, и его уход может нарушить баланс сил в администрации президента США Дональда Трампа.

«Ясно, что эта администрация [Дональда Трампа] отказалась от данных ключевых американских убеждений. Присутствия секретаря Мэттиса, его голоса разума и опыта не будет хватать в Пентагоне», — отметил бывший вице-президент Джо Байден в своем твиттере.

Байден подчеркнул, что у них с министром обороны были разногласия, однако они разделяли точку зрения, что уважение к союзникам и приверженность альянсам «сделали Америку более безопасной».

Уход Мэттиса с должности происходит на фоне решения США вывести свой контингент из Сирии, где находится около двух тысяч американских военных.

Данное решение президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции 20 декабря назвал положительным.

Администрация президента США также планирует значительно сократить американскую военную миссию в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации. В настоящий момент в Афганистане находятся приблизительно 14 тыс. военнослужащих США. По словам источника в военной отрасли планирование вывода войск из этой страны находится «в процессе реализации». Он также отметил, что вывод такого количества военных может занять «месяцы».