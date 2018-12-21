The National Interest: недавний «внеплановый» наблюдательный полет ВВС США над Украиной пролегал «вдали от российских сил»

The National Interest (США) . — В этом году они просто немного покружились на самолете». По его словам, как демонстрация решимости США полет над «В 2014 году они пролетали над реальными позициями с реальными солдатами на них — сами понимаете, это кое-что значит, — напомнил американский эксперт Уоткинс изданию. — В этом году они просто немного покружились на самолете». По его словам, как демонстрация решимости США полет над Украиной выглядел слабо: «У меня нет оснований полагать, что этот полет что-либо продемонстрировал».

Машрут «внепланового» наблюдательного полета ВВС США над Украиной в начале декабря 2018 года пролегал вдали от российских сил, заключил один из представителей экспертного сообщества.

6 декабря 2018 года военно-воздушные силы по просьбе Киева перебросили на Украину один из своих разведчиков OC-135. В американском Государственном департаменте заявили, что на борту четырехмоторного самолета находились американские, канадские, немецкие, французские, румынские и британские наблюдатели.

Полет состоялся спустя две недели после того, как российские силы безопасности незаконно захватили три украинских боевых катера, которые пытались пройти через узкий, контролируемый Россией пролив, соединяющий Черное море с меньшим по размерам Азовским.

«Выбор момента для этого полета призван подтвердить преданность США Украине и другим странам-партнерам», — заявили в Пентагоне.

По словам независимого эксперта по безопасности и аналитика изображений Штеффана Уоткинса, OC-135 по факту пролетел по комфортной траектории в глубине территории Украины.

«Они не летали над спорными районами», — сказал Уоткинс в интервью «Нэшнл интерест».

Для мониторинга передвижения OC-135, который сообщает о своем местоположении с помощью транспондера, Уоткинс использовал коммерческое программное обеспечение для отслеживания маршрутов полетов.

«по каплевидной траектории направился из Киева на юг, не долетев примерно 20 километров до границы с Крымом», — сказал Уоткинс. Россия поддерживает силы сепаратистов, сражающиеся с украинскими войсками в восточной части украинского Донбасса. Но OC-135 не пролетал над Донбассом. Вместо этого он

Организованный в короткие сроки в декабре 2018 года полет был квалифицирован как «внеплановая» миссия, проведенная в соответствии с условиями Договора по открытому небу 1992 года. Он позволяет 34 подписавшим его странам, — в число которых входят Россия, США и большинство европейских государств, — летать на самолетах без вооружения на борту, но оборудованных камерами и радарами, вдоль заранее оговоренных маршрутов над территорией друг друга. Все это осуществляется в целях контроля за военной деятельностью и в соответствии с другими договорами.

Соглашение ограничивает подписавшие его государства в использовании во время полетов имеющихся в продаже средств для сбора информации. В результате камеры на борту OC-135 могут фотографировать только цели, которые находятся всего в нескольких милях от самолета. OC-135, пролетавший над Украиной 6 декабря 2018 года на расстоянии 20 километров или 12 миль от Крыма, вероятно, не мог видеть российские войска на полуострове.

Напротив, когда после вторжения России в Крым в феврале 2014 года ВВС США направили на Украину OC-135, самолет-разведчик произвел полеты по обе стороны российско-украинской границы в непосредственной близости от российских войск.

«В 2014 году они пролетали над реальными позициями с реальными солдатами на них — сами понимаете, это кое-что значит, — прокомментировал Уоткинс. — В этом году они просто немного покружились на самолете».

«Может быть, накрылся туалет», — усмехнулся Уоткинс, имея в виду плохое материальное состояние двух винтажных OC-135 1961 года выпуска.

Небольшая группа американских законодателей в течение многих лет пыталась лишить ВВС финансирования самолетов, используемых в рамках Договора по открытому небу, что является частью более широкой кампании консерваторов по атаке международных соглашений Америки.

Республиканцы в Палате представителей во главе с Маком Торнберри из Техаса попытались заблокировать запрос ВВС на 400 миллионов долларов для модернизации ОС-135 в рамках бюджета воздушной отрасли на 2018 год. Сенат США в конечном итоге восстановил финансирование.

Оба борта OC-135 — серийные номера 61-2670 и 61-2672 — ненадежны, сообщил «Нэшнл интерест» работавший ранее по контракту с этим типом самолетов механик Джордж Саррис, сославшись на записи ВВС за период с августа 2015 года по июль 2016-го.

В этот временной промежуток OC-135 с бортовым номером 61-2670 поднимался в воздух 35 раз, а ломался — 16. Частота отказов оборудования составила 45,7%. ОС-135 с номером 61-2672 совершил 97 боевых вылетов и ломался 20 раз, что составляет 20,6% отказов.

Несмотря на плохое техническое состояние, OC-135 в декабре 2018 года удалось завершить миссию над Украиной. Госдепартамент США назвал этот полет выражением американской решимости.

«Мы вместе с Украиной выступаем против провокационной и угрожающей деятельности России в Азовском море», — заявили в Госдепартаменте.

При этом администрация Трампа хочет выглядеть так, будто она противостоит России, фактически этого не делая, объяснил Уоткинс.

«Я полагаю, что это был тренировочный полет, попытка нарядить свинью павлином, чтобы сообщить публике, что они «посылают сообщение"».

По словам Уоткинса, как демонстрация решимости полет над Украиной выглядел слабо.