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Трамп отдал приказ по авиаударам в Сирии 

Рамблер 2 часа назад
Приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии предусматривает также прекращение авиаударов по позициям боевиков в этой стране. Об этом сообщает Reuters.
Белый дом заявил о полном выводе американских войск из Сирии
Накануне Дональд Трамп издал указ о выводе американского контингента из Сирии «в кратчайшие сроки».
Комментируя свое решение в Twitter, Трамп отметил, что борьбой с террористами «Исламского государства» (запрещено в России) должны заниматься Сирия, Иран, Россия и другие страны этого региона. Он также отметил, что решение об уходе из Сирии не было спонтанным.
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции согласился со своим американским коллегой в том, что террористы ИГИЛ покинули территорию Сирии, однако отметил вероятность перетекания террористических группировок из Сирии в близлежащие страны, например, Афганистан.
Путин также заявил, что Россия пока не видит признаков вывода американских войск из Сирии, но допустил такую возможность.
Комментарии190
США , Видео , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Исламское государство , Сирия
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