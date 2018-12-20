Трамп отдал приказ по авиаударам в Сирии

Приказ президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии предусматривает также прекращение авиаударов по позициям боевиков в этой стране. Об этом сообщает Reuters.

Накануне Дональд Трамп издал указ о выводе американского контингента из Сирии «в кратчайшие сроки».

Комментируя свое решение в Twitter, Трамп отметил, что борьбой с террористами «Исламского государства» (запрещено в России) должны заниматься Сирия, Иран, Россия и другие страны этого региона. Он также отметил, что решение об уходе из Сирии не было спонтанным.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции согласился со своим американским коллегой в том, что террористы ИГИЛ покинули территорию Сирии, однако отметил вероятность перетекания террористических группировок из Сирии в близлежащие страны, например, Афганистан.

Путин также заявил, что Россия пока не видит признаков вывода американских войск из Сирии, но допустил такую возможность.