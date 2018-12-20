Германия удивлена «неожиданной сменой курса» США по Сирии

«Не только нас удивила неожиданная смена курса американской стороной», — говорится в распространённом заявлении.

В ведомстве отметили, что «Исламское государство»* «отброшено», однако угроза не исчезла.

«Существует опасность, что последствия этого решения навредят борьбе с ИГ и поставят под угрозу достигнутые успехи», — подчеркнул Маас.

19 декабря Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в Белом доме объявили о начале вывода войск из страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.