«Не только нас удивила неожиданная смена курса американской стороной», — говорится в распространённом заявлении.
В ведомстве отметили, что «Исламское государство»* «отброшено», однако угроза не исчезла.
«Существует опасность, что последствия этого решения навредят борьбе с ИГ и поставят под угрозу достигнутые успехи», — подчеркнул Маас.
19 декабря Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в Белом доме объявили о начале вывода войск из страны.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.