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В смерти Осина обвинили известную певицу
В смерти Осина обвинили известную певицу

Германия удивлена «неожиданной сменой курса» США по Сирии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Берлин удивлён «неожиданной сменой курса» США по Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Не только нас удивила неожиданная смена курса американской стороной», — говорится в распространённом заявлении.
Трамп отдал приказ по авиаударам в Сирии
В ведомстве отметили, что «Исламское государство»* «отброшено», однако угроза не исчезла.
«Существует опасность, что последствия этого решения навредят борьбе с ИГ и поставят под угрозу достигнутые успехи», — подчеркнул Маас.
19 декабря Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в Белом доме объявили о начале вывода войск из страны.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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США , В мире , МИД , Исламское государство , Германия , Сирия
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