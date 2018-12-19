«Отравители Скрипалей» попали под санкции США

США расширили санкционный список в отношении России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Минфина США.
В список санкций добавлены 18 физических лиц и 4 компании.
Среди них Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные как Руслан Боширов и Александр Петров, которые, по мнению Запада, являются исполнителями нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.
Санкции в отношении юридических лиц в этот раз затронули российские СМИ: «Федеральное агентство новостей» (ФАН), «Экономика Сегодня», «Невские новости», и принадлежащий ФАН проект USA Really.
В то же время Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) намерено в течение 30 дней отменить ограничения в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго».
СМИ сообщают, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы не разморозят.