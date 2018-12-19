Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США ввели санкции против Петрова и Боширова 

Рамблер 1 час назад
США расширили санкционный список в отношении России. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Минфина США.
В список санкций добавлены 18 физических лиц и 4 компании.
Среди них Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные как Руслан Боширов и Александр Петров, которые, по мнению Запада, являются исполнителями нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.
Санкции в отношении юридических лиц в этот раз затронули российские СМИ: «Федеральное агентство новостей» (ФАН), «Экономика Сегодня», «Невские новости», и принадлежащий ФАН проект USA Really.
В то же время Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) намерено в течение 30 дней отменить ограничения в отношении En+, «Русала» и «Евросибэнерго».
СМИ сообщают, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы не разморозят.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили «отомстить» России за инцидент в Крыму36
Четырем украинским морякам вынесли вердикт3
Громкая интервенция США закончилась18
Ядерный удар в США и другие события дня31
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии842
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли «террориста» с 12 кг тротила
Происшествия
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия
03:22
«Служу своей стране»: певец оправдался за Путина
В мире Статьи
00:32
МИД раскрыл цель преследования Бутиной
Политика Статьи
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Убийство мужчины в продуктовом попало на видео
Криминал Происшествия
02:02
Главу хлебзавода «Черкизово» задержали
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение