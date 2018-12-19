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Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии

Россия рассказала о причине признания Бутиной 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: соцсети
Власти США вынудили Марию Бутину, судимую в США по обвинению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, признать свою вину. Об этом заявили в российском МИД, предает РИА Новости.
По мнению российской стороны, женщине создали невыносимые условия в тюрьме и угрожали большим тюремным сроком.
В МИД также связали арест Бутиной с желанием Вашингтона найти подтверждение предполагаемому российскому вмешательству России в американские выборы. По словам спикера ведомства Марии Захаровой, уголовное дело против россиянки «связано исключительно со стремлением отдельных политических сил в США подстегнуть антироссийскую истерику, русофобию».
13 декабря Бутина в суде дала признательные показания о том, что работала иностранным агентом под руководством российского государственного чиновника без согласования с Генпрокуратурой США. Она пошла на сделку со следствием и признала вину по некоторым пунктам обвинения. Следующее слушание по делу назначено на 12 февраля 2019 года.
Бутина была задержана в США 15 июля. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.
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