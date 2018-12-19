США продолжают рассматривать второй пакет санкций против РФ в связи с инцидентом в Солсбери, сообщил источник в Госдепе. Американист Михаил Синельников-Оришак объяснил в эфире радио Sputnik, почему Вашингтон вводит секторальные санкции постепенно.
США продолжают рассматривать второй пакет санкций против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, сообщил во вторник журналистам источник в госдепартаменте.
"Мы не анонсируем санкции, но это то, что мы продолжаем рассматривать, и то, по поводу чего мы хотели бы быть уверенными, что мы сделаем это правильно", — сказал он.
В начале ноября госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери — в этой связи США намерены ввести против России новый, второй пакет санкций. Сейчас Госдеп обсуждает их с конгрессом.
Первый пакет санкций в рамках этого закона вступил в силу 27 августа.
Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак объяснил в эфире радио Sputnik, почему США вводят секторальные санкции против РФ постепенно.
"Мы видим, что санкции тщательно дозируются, разбиваются на порции и растягиваются по времени. Почему это делается? Потому что набор этих ограничительных мер конечен. То есть эти ограничительные ресурсы — исчерпаемы, и Запад хочет осознавать, что какие-то меры, инструменты воздействия на Россию еще остаются у него в запасе. Они вынуждены "экономить" эти инструменты, то есть "экономят санкции"", — сказал Михаил Синельников-Оришак.
При этом, по его словам, объективно степень воздействия западных ограничительных мер на экономику РФ невелика — во всяком случае, не больше, чем в другие периоды истории.
"Если взять всю историю России: Древней Руси, Российской Империи, СССР, Российской Федерации, то периодов благоприятных отношений с Западом, когда мы не были под теми или иными ограничениями, было очень немного. И ничего, наша страна продолжала жить и развиваться, в отличие от многих стран, которые распались и прекратили свое существование… Поэтому, я думаю, нам следует поменьше говорить про эти санкции — не так страшен черт, как мы сами себе его малюем", — заключил Михаил Синельников-Оришак.
В Солсбери 4 марта, по утверждению британской стороны, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.