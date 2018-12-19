Американист: Запад «экономит» санкции против России

США продолжают рассматривать второй пакет санкций против РФ в связи с инцидентом в Солсбери, сообщил источник в Госдепе . Американист Михаил Синельников-Оришак объяснил в эфире радио Sputnik , почему Вашингтон вводит секторальные санкции постепенно.

США продолжают рассматривать второй пакет санкций против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, сообщил во вторник журналистам источник в госдепартаменте.

"Мы не анонсируем санкции, но это то, что мы продолжаем рассматривать, и то, по поводу чего мы хотели бы быть уверенными, что мы сделаем это правильно", — сказал он.

В начале ноября госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери — в этой связи США намерены ввести против России новый, второй пакет санкций. Сейчас Госдеп обсуждает их с конгрессом.

Первый пакет санкций в рамках этого закона вступил в силу 27 августа.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак объяснил в эфире радио Sputnik, почему США вводят секторальные санкции против РФ постепенно.

"Мы видим, что санкции тщательно дозируются, разбиваются на порции и растягиваются по времени. Почему это делается? Потому что набор этих ограничительных мер конечен. То есть эти ограничительные ресурсы — исчерпаемы, и Запад хочет осознавать, что какие-то меры, инструменты воздействия на Россию еще остаются у него в запасе. Они вынуждены "экономить" эти инструменты, то есть "экономят санкции"", — сказал Михаил Синельников-Оришак.

При этом, по его словам, объективно степень воздействия западных ограничительных мер на экономику РФ невелика — во всяком случае, не больше, чем в другие периоды истории.