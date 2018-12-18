В МИД рассказали об окончательном решении США выйти из ДРСМД

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

"Вашингтон еще в октябре заявил публично, что будет выходить из договора. По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу", — сказал Рябков.

По его словам, в Вашингтоне "особо не скрывалось, что дело не столько в проблемах между США и Россией, сколько в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов". Как указал дипломат, по оценке Вашингтона, ДРСМД "существенно ограничивает военные возможности США в проекции на страны, обладающие арсеналами наземных ракет средней и меньшей дальности и представляющие в глазах Вашингтона угрозу американским интересам". "Прямо указывается на Китай, Иран и КНДР", — пояснил замглавы МИД РФ.

"Мы вынуждены исходить из того, что вне зависимости от мнения и действий России, других участников Договора о РСМД и третьих стран, США будут целенаправленно двигаться в сторону его денонсации", — подчеркнул Рябков.

По словам дипломата, планы США по приостановке действия ДРСМД — не более чем политические игры с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО , "которые, похоже, и уговорили Вашингтон взять двухмесячную паузу". "Это время американцы, видимо, намерены потратить на военно-технические приготовления и попытки перенаправить на нас критическую реакцию хотя бы части мирового сообщества. Хотелось бы ошибаться, но факты неумолимо говорят в пользу этой версии", — заключил Рябков.