Американские ученые раскрыли страшное оружие России

Если бы читатель мог присутствовать на недавнем заседании комитета по вопросам разведки сената США , то он стал бы свидетелем сцены, достойной лучших образцов голливудских боевиков или романов Томаса Клэнси: стены увешаны десятками диаграмм, графиков и фотографий, один за другим перед испуганными сенаторами выступают встревоженные эксперты, а ассистенты передают им пухлые папки с закрытыми результатами анализов последствий применения секретного российского оружия, жертвами которого уже стали многие американские и британские граждане.

В этом контексте было бы логично предположить, что сенаторам рассказывают очередные серии про "новичок" или показывают вполне серьезные презентации и расчеты того, насколько эффективны новые образцы российского ядерного оружия, о которых в свое время говорил президент Владимир Путин . Но нет, оказывается, самое страшное оружие, которое Россия уже якобы успешно (и незаметно!) применила против США и их союзников, это интернет-мемы.

Впечатлительный сенатор после прочтения отчетов, представленных на сенатских слушаниях, вообще может на полном серьезе сделать вывод, что Дональд Трамп был избран благодаря российским шуткам, которые, оказывается, оказали огромное воздействие на миллионы (!) американских избирателей.

Если добавить к результатам слушаний разгромный материал Би-би-си, в котором со ссылкой на влиятельных американских экспертов утверждается, что "путинская Россия превратила юмор в оружие", то можно вполне серьезно отнестись к перспективе того, что следующий пакет антироссийских санкций будет введен за то, что кто-то показывал американцам и британцам смешные картинки в интернете. Если бы ситуация не была настолько грустной и удручающей, то можно было бы предложить нашим западным партнерам хороший слоган для борьбы с российским юмористическим влиянием:

"Вчера над мемами смеялся, сегодня Путину продался".

Судя по результатам исследований использования "российского юмористического оружия", которые были представлены сенаторам и с которыми ознакомились журналисты агентства Блумберг , его главными жертвами стали чернокожие. Специалисты по внутренней политике уже несколько лет ломали голову над вопросом: почему миллионы афроамериканцев в едином порыве не пришли голосовать за Хиллари Клинтон , которая должна была победить Дональда Трампа, чей имидж был навсегда заляпан (довольно бездоказательными) обвинениями в расизме? Теперь ответ найден: во всем виноваты русские тролли, которые показывали афроамериканским избирателям смешные картинки.

Главные месседжи "российских мемов для темнокожих избирателей", перечисленные американскими журналистами, поражают незамысловатостью: "политики обманывают", "все политики плохие", "темнокожие избиратели нужны Клинтон только на время выборов", "выборы ничего не решают". Согласно исследованию специальной группы Оксфордского университета ("Научно-исследовательский проект по компьютерной пропаганде Оксфордского университета" — Oxford University Computational Propaganda Research Project), именно эти мемы оказали серьезное влияние на избирательную кампанию 2016 года. Никогда еще репутация британских ученых не падала столь низко.

Вторая социальная группа, на которую было якобы направлено всепобеждающее российское юмористическое оружие, — это консервативные избиратели. Им предлагались позитивные и мотивирующие месседжи, что было интерпретировано исследователями, а также американскими журналистами как явное доказательство того, что российское вмешательство было направлено на приведение Дональда Трампа к победе. Сенатскому комитету были представлены примеры пропагандистских материалов, в которых "российские тролли" призывали голосовать за Трампа даже на так называемых праймериз — предварительных выборах в Республиканской партии

Если поверить в эту версию событий, то получается, что Трамп и все его политические успехи — это от начала и до конца, до самого президентства, результат работы российской машины пропаганды, сначала превратившей его из политического аутсайдера и кандидата-клоуна в официального кандидата Республиканской партии, а потом и в президента. Проблема тут в том, что на самом деле главным сторонником того, чтобы Трамп стал кандидатом республиканцев, был избирательный штаб Хиллари Клинтон, о чем уже много лет пишут американские СМИ, причем даже те, которые Клинтон максимально симпатизируют.

В результате получается странная ситуация: если оксофордские исследователи, которые выступали перед американскими конгрессменами, не ошибаются в своих оценках, значит, по большому счету, "российские тролли" работали в интересах как раз проигравшей стороны, семьи Клинтон. К сожалению, на эту очевидную "дырку в сценарии" никто в американском политическом мейнстриме указывать не будет из-за понятного страха оказаться в застенках ФБР или как минимум на скамье подсудимых из-за обвинения в работе на Кремль.

Самый интересный вывод из всей этой истории совсем не тот, который предлагают американские политики и британские ученые. Судите сами: в отчете оксфордских исследователей указано, что российские агитационные материалы в Twitter, Instagram, Facebook и YouTube собрали 300 миллионов "взаимодействий" (сюда включаются лайки, ретвиты, репосты, просмотры, комментарии и так далее) за период с 2015 по 2017-й. Представим себе, что эти данные соответствуют реальности. На недавних слушаниях в конгрессе США (то есть фактически на допросе) генеральный директор компании Google Сундар Пичаи заявил, что, по очень точным и хорошо обоснованным оценкам самой компании Google, "российские аккаунты" потратили на продвижение своих материалов через Google 4700 (прописью: четыре тысячи семьсот) долларов США. Даже если предположить, что для продвижения в Facebook и других соцсетях было потрачено в 10 или даже в 100 раз больше, все равно получается невероятное несоответствие между потраченными деньгами и полученным охватом аудитории.

Если исходить из того, что исходные данные верны, то есть только два логических объяснения этому феномену. Объяснение первое — фантастическое — заключается в том, что условные организаторы российской информационной кампании в США не просто гении, а настоящие волшебники маркетинга и информационных войн, которые смогли "выжать" из каждого доллара такой результат, который и не снился американским специалистам, рекламщикам и маркетологам. Это невероятно.

Объяснение второе — реалистичное, но очень горькое для США: гигантские цифры охвата аудитории объясняются тем, что американские пользователи сами, бесплатно, распространяли эти "русские мемы" и "политические шутки" среди своих друзей, родственников и знакомых и делали это потому, что видели в информационных материалах ту самую правду, которую не встречали в мейнстримных американских СМИ. Вот и получается, что главное оружие России — это не "юмор, заточенный под век информационных технологий", а правда, пусть и сказанная с улыбкой. Это действительно очень русское оружие. Только вот запретить нам его использовать не сможет даже конгресс США.