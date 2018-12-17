Business Insider (США): новые ракеты России и Китая могут заставить президента США отказаться от развертывания авианосцев

Business Insider (США) , потеря даже одного из них может оказать разрушительное психологическое воздействие на Америку. США продолжают строить авианосцы, которые практически превратились в глазах американцев в мистический символ мощи страны. Однако, по мнению экспертов, потеря даже одного из них может оказать разрушительное психологическое воздействие на Америку.

· В смысле военной мощи и проецирования силы 11 суперавианосцев ВМС США являются предметом зависти многих стран мира, однако их культовый статус и новые угрозы, исходящие от Китая России , могут стоить США победы в следующей войне.

· По мнению экспертов, авианосцы превратились практически в мистический символ мощи США, и потеря даже одного из них может оказать разрушительное психологическое воздействие на Америку.

· По словам одного эксперта, сегодня президент США, возможно, даже не захочет отправлять авианосцы в бой, потому что Америка вполне может потерять один из них, а это в свою очередь окажет существенное влияние на уровень общественной поддержки боевых действий.

· Но авианосцы также помогают предотвращать войну, потому что враг, задумавший выпустить ракеты по авианосцу, знает, что за этим его шагом последует мощный военный ответ США.

В смысле военной мощи и проецирования силы 11 суперавианосцев ВМС США являются предметом зависти многих стран мира, однако тот культовый статус, который они успели приобрести, и стремительное совершенствование ракетного оружия Китая и России могут стоить США победы в следующей войне.

Миф об авианосцах гласит, что в моменты кризиса первый вопрос, который задает себе президент США, — это вопрос о том, где находятся авианосцы.

Американские авианосцы класса «Нимиц» в высоту достигают 40 метров над ватерлинией, в длину — более 300 метров, а их водоизмещение составляет 100 тысяч тонн. Это уже не просто корабли, это настоящие плавучие города — или мобильные аэродромы.

Примерно 80 самолетов, а также 7 тысяч моряков, морских пехотинцев и пилотов живут на борту американского авианосца, который благодаря своему ядерному реактору способен перемещаться по мировым океанам с поразительной скоростью. Один такой авианосец стоит примерно 5 миллиардов долларов. А один самолет на его борту обходится США еще в один миллиард долларов.

Ценность жизней членов экипажа и значение такого авианосца для понимания национальной мощи Америки попросту невозможно измерить.

Мистические создания

Во вторник, 11 декабря, на встрече фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix), бывший капитан ВМС США, который работал в исполнительном комитете по делам военно-морской авиации и противоракетной обороны начальника штаба ВМС США, предупредил, что американские авианосцы, возможно, стали слишком мифологическими, чтобы принимать участие в реальных боевых операциях.

«Авианосцы перестали быть просто морскими платформами и превратились практически в мистические символы американской национальной мощи, — сказал Хендрикс. — Они стали символами нашей нации, ее величия, и теперь в них видят залог национального престижа».

По словам Хендрикса, если бы США пришлось купить все эти авианосцы в течение одного года, на это ушло бы 80% бюджета, выделенного на кораблестроение.

Тем не менее, в силу того, Китай и Россия активно занимаются разработкой противокорабельных ракет, специально созданных для того, чтобы топить авианосцы с расстояний, которые намного превышают дальность самых мощных ракет, выпущенных с самолетов самой большой дальности, способных подняться с палубы авианосца, сейчас остается неясным, как эти гигантские корабли смогут применить свою впечатляющую силу в условиях боевых действий.

Авианосцы всегда сопровождает ударная группа военных кораблей, которые способны наносить удары по подводным лодкам, самолетам и другим объектам.

Брайан Кларк (Bryan Clarke), бывший специальный помощник начальника штаба ВМС США, который также выступил на встрече фонда «Наследие», отметил, что при наиболее благоприятном сценарии ударная группа авианосца может сбить 450 атакующих ракет. Между тем Китай способен выпустить до 600 ракет с расстояния более чем в 1600 километров.

Не имея в своем распоряжении современного оружия для ударных групп и подходящей тактики, Китай решил сделать ставку на то, чтобы просто потопить мифический авианосец.

Слишком большой, чтобы проиграть?

«Президенты вполне могут не захотеть отправлять авианосцы в гущу боевых действий, — сказал Хендрикс. — Вооруженные силы могут посоветовать это сделать с учетом той задачи, которую перед ними поставят, но президент, возможно, будет испытывать дискомфорт, столкнувшись с необходимостью рискнуть авианосцем».

Главнокомандующий вооруженными силами США получил этот пост благодаря поддержке общественности. Потеря авианосца в море станет настоящим шоком для страны, которая не сталкивалась с потерями такого масштаба всего в одной битве со времен войны во Вьетнаме.

По словам Хендрикса, «из-за страха потерять национальный престиж и даже их политическую власть», президенты США могут вообще не захотеть развертывать авианосцы:

«Потому что потеря одного авианосца может оказать существенное воздействие на ход национальных дискуссий».

«Как нация мы должны начинать дискуссии, которые подготовят американский народ к войне, — сказал Хендрикс. — К сожалению, вероятность начала конфликта довольно высока, но наша нация не готова к серьезным боевым потерям своих ВМС, и она совершенно не готова к потере авианосцев. Нам необходимо вернуть авианосцам статус реального оружия — чтобы к ним перестали относиться как к мистическим единорогам».

Но Брайан Макграт (Bryan McGrath), исполнительный директор консалтинговой компании FerryBridge Group, сказал в интервью изданию Business Insider, что противники США дважды подумают, прежде чем выпускать ракеты по американскому авианосцу, и что в условиях войны американские ВМС и народ способны выполнять поставленные перед ними боевые задачи, несмотря на потопленные авианосцы.

«Решение нанести удар по авианосцу — без применения ядерного оружия — это такое решение, которое иностранная держава может принять лишь в исключительных обстоятельствах, — отметил Макграт. — Противник знает, что, если он это сделает, на него обрушится вся ярость богов».

Сейчас мнения представителей экспертного сообщества касательно практической ценности авианосцев разделились, но ВМС США продолжают строить их и вкладывать в них средства, что является очевидным признаком уверенности в их незаменимости.