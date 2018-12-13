Трамп собрался объявить Россию угрозой для интересов США в Африке

«Хищнические практики, которые преследуют Китай и Россия, задерживают экономический рост в Африке, угрожают финансовой независимости африканских стран, тормозят возможности для инвестиций США, мешают военным операциям США», — передает его слова «Интерфакс».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об интересах России в Африке и о том, зачем Китай вкладывает деньги в беднейшие страны мира.

Между тем, в ноябре США объявили о планах по сокращению численности американских войск в Африке.