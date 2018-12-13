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Трамп собрался объявить Россию угрозой для интересов США в Африке 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп собирается пересмотреть политику Вашингтона в Африке и объявить Россию и Китай угрозами для своих интересов на этом континенте, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на выдержки из речи советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
«Хищнические практики, которые преследуют Китай и Россия, задерживают экономический рост в Африке, угрожают финансовой независимости африканских стран, тормозят возможности для инвестиций США, мешают военным операциям США», — передает его слова «Интерфакс».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об интересах России в Африке и о том, зачем Китай вкладывает деньги в беднейшие страны мира.
Между тем, в ноябре США объявили о планах по сокращению численности американских войск в Африке.
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