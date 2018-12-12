Трамп следующий? Экс-адвокат президента получил срок

Экс-адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, который представлял интересы политика во время избирательной кампании в 2016 году, приговорили к 3 годам тюремного заключения. Его признали виновным в налоговых и финансовых махинациях, а также даче ложных показаний конгрессу, на основе которых строилось «российское расследование» Мюллера . Коэна также признали виновным в нарушении правил финансирования предвыборной кампании, что может стать поводом для импичмента Трампу.

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн был признан виновным в налоговых махинациях и финансовых злоупотреблениях. Его приговорили к трем годам тюрьмы, сообщает CNN . По данным «Би-би-си», он также был оштрафован на $2 млн Коэн — одна из важнейших фигур в так называемом «российском расследовании» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Его обвиняют в способствовании созданию связей между Трампом — тогда кандидатом в президенты — и российскими официальными лицами.

Коэн утверждал, что общался с Кремлем от имени Трампа по поводу строительства небоскреба в Москве . Он также заявил, что компания Трампа даже собиралась подарить пентхаус российскому президенту Владимиру Путину . Правда, кроме его слов, других доказательств этих намерений нет.

Однако позже он признался, что дал конгрессу США ложные показания на этот счет. За это преступление он также был осужден.

Судья Уильям Пули приговорил бывшего адвоката «к двум месяцам тюрьмы за ложные показания конгрессу».

В начале декабря Трамп в своем твиттере написал, что его бывший адвокат заслуживает полного тюремного срока, поскольку он соврал, чтобы добиться смягчения наказания.

По его словам, Коэн выдумывает истории, чтобы добиться выгодной для себя сделки со следствием, которая и так уже предусматривает сокращенный срок.

«Майкл Коэн просит суд не приговаривать его к тюремному заключению. Вы хотите сказать, что он может совершать все ужасные вещи, которые не имеют отношения к Трампу, связанные с махинациями, большими кредитами, такси и тому подобным, и не отбыть длительный тюремный срок?», — написал Трамп.

Тем не менее, приговор Коэну — проблема для Трампа. Поскольку среди многочисленных правонарушений, суд также признал вину Коэна в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

Речь идет о выплатах Коэна двум любовницам американского президента — известной порнозвезде Сторми Дэниэлс и бывшей фотомодели журнала Playboy Курен Макдугал. Хотя сам Коэн не называл их имена, изложенные в судебных материалах сроки и суммы совпадают с историями этих девушек.

Сам факт выплат за молчание этих женщин может считаться лишь аморальным поступком, однако главное здесь то, что обвинение полагает, что средства выплачивались в период, когда Трамп уже был кандидатом в президенты США.

Согласно американскому законодательству, любые выплаты, сделанные с целью «повлиять на выборы», должны быть указаны в финансовых отчетах. В то же время адвокаты Трампа могут попытаться доказать, что их клиент не действовал по злому умыслу и выплаты не имеют никакого отношения к его президентской кампании.

Однако Коэн настаивает на другой версии. В ходе судебного заседания, признавая свою вину в этом поступке, он заявил судье, что именно Трамп «вынудил его пойти по пути тьмы», что его слабостью стала слепая верность своему клиенту.

Такой же версии придерживаются и его адвокаты. «Он под присягой дал показания о том, что Дональд Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением со стороны Майкла Коэна, то почему они не будут преступлением со стороны Дональда Трампа?», — пишет в твиттере адвокат Коэна Лэнни Дэвис.

Если эта версия событий найдет подтверждение, Трампу может грозить импичмент.

«Президент Трамп был в центре массовых фальсификаций — нескольких массовых фальсификаций против американского народа», — сказал член судебного комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер.

По словам Надлера, в документах к делу Коэна подробно изложены преступления, которые могут послужить основанием для импичмента. Он также призвал конгресс разобраться в этой ситуации и выяснить степень участия Трампа в данных преступлениях.

Не исключено, что демократы, которые имеют большинство в конгрессе могут использовать ситуацию. Однако вполне возможно, Трамп не опасается импичмента еще по одной причине — республиканцы контролируют ключевую палату — сенат, — который вряд ли поддержит обвинения против президента — лидера их собственной партии.