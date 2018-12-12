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Назван способ восстановления отношений России и США 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Взаимодействие России и США крайне затруднено, однако есть несколько сфер, в которых оно должно продолжаться. Об этом заявил Александр Кули, директор Института Гарримана при Колумбийском университете на лекции в Москве, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».
По его словам, обе страны должны обсуждать роль Китая в современном мире, границы вмешательства во внутреннюю политику друг друга и формулирование четкого и понятного определения иностранного агента. Взаимодействие по ряду этих вопросов может привести к постепенному восстановлению российско-американских отношений, считает Кули.
15 июля в США задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже и ведении деятельности в качестве незарегистрированного в Минюсте США иностранного агента. 10 декабря стало известно, что она может пойти на сделку со следствием и частично признать вину. За это ей могут сократить срок заключения и депортировать из Соединенных Штатов в Россию.
Директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц ранее назвал Китай главнейшей угрозой США в долгосрочной перспективе. В данный момент между США и КНР идет торговая война, развязанная американским лидером Дональдом Трампом в 2018 году. Она выражается во взаимном повышении торговых пошлин на различные товары.
США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.
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