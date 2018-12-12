Полицейская собака учится ходить в зимней обуви 

В американском штате Южная Дакота власти озаботились не только о сотрудниках полиции, но и об их помощниках. В преддверии холодов теплую одежду выдают как полицейским, так и собакам, находящимся на службе в правоохранительных органах. Конечно же, департамент не учитывает того, что животным, в отличие от людей, приходится приспосабливаться к таким «сапожкам». Полицейские сняли забавное видео, как их четвероногий сослуживец пытается научиться ходить в обновке. Остается только надеяться, что собака быстро привыкнет к неудобной обуви и сможет, как и прежде, безукоризненно нести свою службу.