CNN сообщил, что Трамп опасается импичмента

Президент США Дональд Трамп допустил возможность своего импичмента после того, как демократы получат большинство в палате представителей. Американский лидер при этом уверен, что «дело до этого не дойдет», но, тем не менее, расценивает реальную возможность попытки отстранить его от должности. Источники в Белом доме заявили, что вряд ли импичмент может быть связан с «российским делом».

Президент США Дональд Трамп допустил свой импичмент как «реальную возможность», но уверен, что дело до этого «не дойдет», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к американскому лидеру.

По словам источника, Трамп выразил опасения относительно возможности объявления ему импичмента в разговорах со своими советниками.

Президент США считает, что подобное может произойти после перехода палаты представителей в конгрессе под контроль Демократической партии — его политических соперников, сообщает ФАН.

По словам еще одного источника, помощники американского президента полагают, что поспособствовать импичменту могут лишь финансовые нарушения, допущенные в ходе избирательной кампании, сопряженные с выплатами экс-адвоката Трампа Майкла Коэна «любовницам президента».

Одновременно с этим в Белом доме уверены, что расследование о предполагаемой связи Дональда Трампа и Кремля вряд ли приведет к импичменту.

При этом ранее конгрессмен Джеррольд Надлер заявил радиостанции «Голос Америки», что Трамп «окружил себя жуликами» и участвовал в полномасштабном «заговоре против американцев», чтобы победить на выборах в 2016 году. В связи с этим он выразил мнение о необходимости импичмента.

Конгрессмен сделал это высказывание спустя несколько дней после того, как федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна в выплатах отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с кандидатом от республиканцев, в обмен на их молчание перед выборами.

По данным NBC News, ранее демократы заявили, что недавно поданные спецпрокурором по «российскому делу» в США Робертом Мюллером судебные документы в отношении Коэна продвинули идею об импичменте Трампа еще дальше, говорится в материале. В настоящее время они находятся в поиске необходимой информации, следуя из которой можно будет решить, нужно ли запускать процедуру процесса импичмента в отношении действующего президента.

Демократ из конгресса Адам Шифф в эфире CBS News заявил, что существует «реальная перспектива», что Трамп может стать первым президентом, которому может грозить тюремный срок.

Сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута заявил в эфире ABC News, что сложившаяся ситуация выходит за рамки той стадии, которая привела к импичменту в отношении президента Билла Клинтона . Однако прежде чем принимать решение о запуске процедуры импичмента, Мерфи призвал конгресс подождать завершения расследования Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента 2016 года.

Трамп в свою очередь отверг любые обвинения, связанные с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс и модели журнала Playboy Карен Макдугал , а также обвинения, касающиеся контактов членов его предвыборного штаба с российскими властями, сообщает НСН.

Однако вскоре CNN сообщил, что около 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа якобы могли поддерживать какие-либо контакты с россиянами.

По данным телеканала, подобные контакты происходили во время президентских выборов в США. Как отмечается, под контактами подразумеваются личные встречи или телефонные разговоры. При этом в список, в частности, входят зять и старший советник президента США Джаред Кушнер, бывший глава американского минюста Джефф Сешнс и экс-помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн

Сам Трамп все обвинения активно отвергает. В конце ноября в своем твиттере он сравнил методы специального прокурора Роберта Мюллера с политическими гонениями на коммунистов эпохи маккартизма.

«Пока отвратительные Fake News (англ. — поддельные, ненастоящие новости) делают все, что в их силах, чтобы об этом не сообщать, по меньшей мере три основных игрока сообщают, что Банда Демократов Злого Мюллера грубо говорит свидетелям врать о фактах, чтобы получить смягчение. Это наша эра [сенатора] Джозефа Маккарти!», — написал Трамп.

Обвинения России во «вмешательстве» в американскую избирательную кампанию в США начались сразу после оглашения результатов выборов президента в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс с 2017 года занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине лета 2018 года президент США Дональд Трамп в твиттере написал, что расследование вмешательства РФ в президентские выборы США запомнится как «темный и опасный период» в истории Америки. Кроме того, он сравнил работу мюллеровской комиссии с «охотой на ведьм» и позором для страны.