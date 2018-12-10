«Атмосфера конфронтации»: США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78

Национальное управление ядерной безопасности США планирует возобновить программу модернизации ядерной боеголовки W78, которая была приостановлена в 2014 году. Об этом сообщается в документе Счётной палаты США, с которым ознакомился RT. По последним оценкам, стоимость программы составляет $10—15 млрд При этом существуют серьёзные внешние риски реализации программы, связанные с необходимостью обновления производственной базы, отмечается в отчёте. По мнению экспертов, такие действия Вашингтона вписываются в атмосферу конфронтации в отношениях с Москвой и повышают вероятность ядерного противостояния.

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) готовится возобновить программу по модернизации ядерной боеголовки W78 и продлению сроков её эксплуатации. Об этом говорится в докладе Счётной палаты США, с текстом которого ознакомился RT. Стоимость программы оценивается в $10—15 млрд

«Согласно последней подготовленной на данный момент НУЯБ смете расходов (отчёт был составлен в октябре 2018 года и исходит из планов постановки боеголовки на вооружение как ВВС, так и ВМС. — RT), реализация программы в период с 2019 по 2041 финансовый год включительно потребует от $10 до 15 млрд», — сообщается в документе.

Термоядерная боеголовка W78 является одной из двух боеголовок межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-III Военно-воздушных сил США. Как отмечают авторы отчёта, Минобороны США будет также изучать возможность применения ядерного взрывного компонента W78 на баллистических ракетах подводных лодок.

Примечательно, что в 2014 финансовом году программа была приостановлена на пять лет. Как утверждается в документе, это произошло в том числе из-за бюджетных ограничений. В военном ведомстве пояснили, что возобновление проекта связано с необходимостью обеспечить безопасность ядерного арсенала США.

«НУЯБ и Министерство обороны США проводят программы продления срока эксплуатации для обновления или замены компонентов ядерного оружия, с тем чтобы среди прочего продлить срок службы данных вооружений и обеспечить бо́льшую безопасность и защищённость ядерного арсенала», — говорится в докладе.

«Атмосфера конфронтации»

«Трамп хочет показать себя жёстким политиком, отстаивающим интересы США и не уступающим России ни в чём. Ему важно обеспечить дополнительное финансирование американского военно-промышленного комплекса, — пояснил эксперт. — Шаги Вашингтона отлично вписываются в атмосферу конфронтации в отношениях с Москвой, которую искусственно создала американская администрация».

Бартош добавил, что Соединённые Штаты планируют принять на вооружение новую баллистическую ракету шахтного базирования Minuteman III, а также модернизируют ядерную бомбу свободного падения B61-12.

НУЯБ начало работу над B61-12 в 2012 году. Это модификация бомбы B61, разработанной ещё в 1960-х годах. Обновлённое оружие отличается повышенной точностью самонаведения и низкой мощностью ядерной боеголовки — до 50 килотонн. Нести B61-12 смогут не только стратегические бомбардировщики, но и самолёты типов F-15E, F-16C/D, F-16 MLU и PA-200. Предполагается, что B61-12 сможет уничтожать объекты, не заходя в зону действия ПВО/ПРО.

Внешние риски

Вместе с тем в Национальном управлении ядерной безопасности США заявили, что производственная база, необходимая для замены боеголовки W78, также нуждается в модернизации.

«Многие объекты, которые может потребоваться задействовать для производства компонентов в рамках программы по замене боеголовки W78, устарели и в данный момент проходят модернизацию, заключающуюся либо в ремонте существующих объектов и мощностей либо в строительстве новых, что влечёт за собой серьёзные внешние риски для программы», — говорится в документе НУЯБ.

«Необходимо провести комплекс работ по продлению сроков эксплуатации ядерной боевой части в силу того, что существует естественная деградация ядерных зарядов. Промышленная база США сейчас не в лучшем состоянии, поэтому основная часть расходов будет касаться не производства боеголовки, а создания промышленной базы», — уверен эксперт.

Мураховский подчеркнул, что в разработке межконтинентальных ракет Россия ушла далеко вперёд по сравнению с США.

«У нас создаётся баллистическая ракета «Сармат», которая станет одной из самых тяжёлых в мире и сможет доставлять большое количество частей индивидуального наведения. Но главный наш технологический прорыв — разработка маневрирующего боевого блока «Авангард» для снаряжения МБР, которые планируют установить на ракеты УР-100Н УТТХ, а затем и на «Сармат», — сказал он.

В июле Минобороны России успешно провело бросковые испытания ракеты «Сармат». По предварительным оценкам, дальность оружия позволит наносить ядерные удары с разных направлений, в том числе через Южный полюс. «Сармат» может быть оснащён тремя гиперзвуковыми блоками ракетного комплекса «Авангард».

Превосходство России по ряду военных аспектов, в том числе в вопросах модернизации ядерного и гиперзвукового вооружения, ранее признавал американский сенатор Джим Инхоф.

«Иногда люди удивляются, когда узнают, что некоторые из вещей, которые делают Китай и Россия, опережают нас по многим направлениям: кораблестроение и ремонт, гиперзвуковое оружие — они это ещё не начали, но стремительно нас обгоняют; электронная борьба, ядерная триада — мы ничего не сделали в отношении модернизации… артиллерия ПВО — и Китай, и Россия уже превзошли нас и в дальности, и в боевой мощи», — сказал политик.

Ядерное сдерживание

О перезапуске программы по замене боеголовки W78 также говорится в ядерной доктрине США.

При этом в документе упоминаются планы Вашингтона разработать новую ядерную боеголовку с маломощным зарядом для сдерживания России от применения ядерного оружия во время конфликтов в Восточной Европе.

«Содержание новой ядерной доктрины вызвало у нас глубокое разочарование. Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», — заявили в российском МИД после публикации доктрины.

Также стало известно, что США займутся разработкой ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Они станут модернизацией зарядов W76 и W76-1, дополняющих баллистические ракеты подводных лодок Trident II. Для этих целей Вашингтон выделил $65 млн Штаты также планируют создать ударный комплекс, который сможет поразить любую цель на планете в течение часа. Как уверяют в Управлении программ разработки стратегических систем ВМС США, гиперзвуковым блоком смогут воспользоваться все рода войск.

Наращивание ядерного потенциала США повышает вероятность ядерного противостояния, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков

«Увеличивается вероятность нанесения ударов по наземным пусковым установкам и командным пунктам, принадлежащим в том числе России. Старт баллистических ракет без предупреждения может вызвать ответный удар», — сказал эксперт.

В декабре глава объединённого комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил, что сомневается в возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Мне очень сложно представить, что может быть достигнут прогресс в вопросе продления договора по СНВ-III, если в его основе будет лежать несоблюдение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал он.

При этом Вашингтон не предоставил никаких документов, указывающих на нарушение ДРСМД Москвой, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров . По его словам, таким образом Вашингтон готовит почву для развала переговоров по продлению СНВ-III.