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Бразилия вводит федеральные силы в пограничный с Венесуэлой штат 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Бразилии Мишел Темер объявил в пятницу о вводе федеральных сил в штат Рорайма на границе с Венесуэлой.
Этот штат известен потоками беженцев из Венесуэлы и критической ситуацией в местной пенитенциарной системе. Темер встретился с губернатором штата Суэли Кампус и согласовал с ней предстоящие действия.
Ранее министр обороны страны Жоакин Силва-и-Луна сообщал, что Бразилия разместит в штате Рорайма в общей сложности 3,2 тысячи военнослужащих.
Рорайма стал не первым штатам, где принимаются подобные меры. Так, в феврале правительство Бразилии приняло решение передать обеспечение безопасности в штате Рио-де-Жанейро вооруженным силам. По задумке властей, военный контроль над штатом, где очень высок уровень преступности, должен продлиться до конца года. Подобный контроль со стороны военных за целым штатом стал первым случаем с момента принятия последней конституции Бразилии в 1988 году.
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