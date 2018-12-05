США по-новому объяснили выход из ДРСМД

США по-новому объяснили решение выйти из ракетного договора

Вашингтон не интересует сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об этом свидетельствуют слова помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона

«Мы, к примеру, ясно дали понять, что выйдем из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это важно для россиян, но они не увидят того, что этот договор выживет», — заявил Болтон на конференции, организованной газетой Wall Street Journal, передает ТАСС со ссылкой на эфир CNN.

Стоит отметить, что ранее США называли в качестве причины для выхода США из ДРСМД якобы невыполнение договора Россией.