Правило Уолл-Стрит в эпоху движения #MeToo: любой ценой избегать женщин

Bloomberg (США) анализируют ситуацию на Уолл-стрит в эпоху движения #MeToo. Их интервью более чем с 30 менеджерами высшего звена показали, что движение пугает многих и люди пытаются всячески себя обезопасить. Как это может повлиять на карьерные успехи женщин? Выясняется, что негативно. И вот тут у женщин есть готовый совет: мужчины должны «не позволять страху стать барьером». Авторыанализируют ситуацию на Уолл-стрит в эпоху движения #MeToo. Их интервью более чем с 30 менеджерами высшего звена показали, что движение пугает многих и люди пытаются всячески себя обезопасить. Как это может повлиять на карьерные успехи женщин? Выясняется, что негативно. И вот тут у женщин есть готовый совет: мужчины должны «не позволять страху стать барьером».

Больше никаких обедов с коллегами-женщинами. Не садитесь рядом с ними в самолете. Бронируйте номер в отеле на другом этаже. Избегайте встреч один на один.

Как сказал один финансовый советник, сегодня даже прием женщины на работу «уже несет в себе риски». Что, если однажды она неправильно истолкует ваши слова?

Мужчины с Уолл-Стрит вырабатывают новую стратегию поведения для эпохи движения #MeToo и попутно еще больше усложняют жизнь женщинам.

Давайте назовем это эффектом Пенса — в честь вице-президента США Майка Пенса (Mike Pence), который, по его собственным словам, никогда не ужинает с женщинами один на один, исключением является только его супруга. В области финансов главным следствием может оказаться, по сути, половая сегрегация.

Интервью более чем с 30 менеджерами высшего звена показали, что движение #MeToo пугает многих из них, и что они пытаются всячески себя обезопасить.

«Нам приходится соблюдать предельную осторожность», — сказал Дэвид Бансен (David Bahnsen), бывший исполнительный директор «Морган Стенли» (Morgan Stanley), который сейчас является независимым консультантом.

Это явление наблюдается не только в сфере финансов, поскольку мужчины по всей стране вынуждены следить за своим поведением на рабочем месте, чтобы защитить себя перед лицом того, что они считают чрезмерной политкорректностью, или чтобы просто поступать правильно. Но заметнее всего этот феномен проявляется на Уолл-Стрит, где вы редко встретите женщин на верхних ступенях управленческой структуры. В этой сфере давно сформировалась своя культура, в рамках которой жалобы на сексуальные домогательства принято держать подальше от судов и общественности, и пока удавалось избегать таких мега-скандалов, как скандал вокруг Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein).

«Прямые потери»

Теперь, когда с момента возникновения движения #MeToo прошло больше года — со всеми его скандальными разоблачениями сексуальных домогательств в Голливуде, Кремниевой долине и так далее — Уолл-Стрит может превратиться в еще более мужской клуб, чем прежде.

«Женщины отчаянно ищут способы справиться с этим, потому что это сказывается на наших карьерах, — сказала Карен Элински (Karen Elinski), президент Ассоциации женщин-финансистов (Financial Women's Association) и старший вице-президент «Уэллс Фарго & Кo" (Wells Fargo & Co). — Это прямые потери».

Кроме того, с рисками также сталкиваются те компании, которые не способны справиться с этой изолирующей ответной реакцией и не предпринимают меры для того, чтобы заставить топ-менеджеров открыто говорить на эту тему и обеспечить возможность безопасно ее обсуждать. На это указал Стивен Цвейг (Stephen Zweig), юрист из компании «ФордХаррисон» (FordHarrison).

«Если мужчины перестанут работать и ездить вместе с женщинами или перестанут курировать работу женщин из страха, что их обвинят в сексуальном домогательстве, — сказал он, — они обезопасят себя от жалоб на сексуальные домогательства, но при этом спровоцируют жалобы на дискриминацию».

Следуя примеру Пенса

Хотя новые персональные коды поведения в эпоху движения #MeToo только начали складываться, сдвиги уже заметны, о чем рассказали люди, которые согласились дать интервью на условиях анонимности. Эти люди работают в хеджевых фондах, юридических фирмах, банках, частных инвестиционных компаниях и фирмах по управлению инвестициями.

По очевидным причинам лишь немногие из них готовы открыто обсуждать эту тему. Но в частных беседах многие из этих мужчин признаются, что они следуют примеру Пенса. Они признаются в том, насколько неуютно они себя чувствуют, когда остаются наедине с коллегами-женщинами, особенно если те молоды и привлекательны, потому что они боятся слухов и, что еще важнее, возможной юридической ответственности.

Один менеджер сказал, что больше он не встречается с подчиненными-женщинами в помещениях без окон, что он старается стоять подальше от женщин в лифтах. Другой менеджер, которому уже почти 50 и который работает в частной инвестиционной компании, сказал, что у него появилось новое правило, которое он выработал по совету своей супруги: никаких деловых обедов с женщинами в возрасте до 35 лет.

Перемены, возможно, не слишком очевидны, но они причиняют массу неудобств: теперь женщин не приглашают в бары после работы, в результате чего связи между мужчинами крепнут, а личные встречи с начальником теперь проходят с широко открытой дверью.

«Не слишком трудно»

На Уолл-Стрит, как и везде, реакции на #MeToo могут достигать масштабов паранойи, особенно учитывая давно закрепившееся стремление защищать тех, кто приносит наибольшую прибыль.

«Некоторые мужчины говорили мне, что боятся ложных обвинений, — сказал юрист Цвейг. — Эти мужчины боятся того, чего они не могут контролировать».

Но есть множество мужчин, которые отвечают иначе. Один из них — менеджер, управляющий штатом в 100 человек — сказал, что он просто пересмотрел то, как он проводит встречи один на один с женщинами-подчиненными. Он обдумал возможность оставлять дверь своего кабинета открытой или приглашать в свой кабинет кого-то третьего.

Наконец, он сказал:

«Нужно просто стараться не вести себя как подлец».

По мнению Рона Бискарди (Ron Biscardi), в этом и заключается главный вывод:

«На самом деле это не слишком трудно».

В январе, когда движение #MeToo набирало обороты, Бискарди отказался от проведения вечернего приема с бесплатным баром, который он ежегодно проводил в своем пентхаусе во время конференции «Контекст Кэпитал» (Context Capital) в Фонтенебло Майами-Бич.

«Учитывая то, что на наших мероприятиях женщины в меньшинстве, мы хотим убедиться в том, что атмосфера является комфортной и доброжелательной. Мы подумали, что нам необходимо отказаться от вечернего приема, чтобы добиться такой атмосферы».

В таких условиях важно ответить на вопрос, как реакция на движение #MeToo может повлиять на карьерные успехи женщин. Учитывая господство мужчин на Уолл-Стрит, одним из важнейших последствий для женщин может стать исчезновение наставников-мужчин, которые способны помочь им подняться по карьерной лестнице.

«На верхних ступенях нет достаточного числа женщин, которые могли бы самостоятельно привести следующее поколение, — сказала руководитель «ЛаСалле секьюрити" (LaSalle Securities) Лиза Кауфман (Lisa Kaufman). — Для продвижения по карьерной лестнице обычно требуется, чтобы кто-то на верхних ступенях знал, насколько хорошо вы работаете, предлагал вам новые возможности и был готов защищать вас внутри компании. Такие отношения вряд ли установятся, если начальник не готов проводить время один на один со своим подчиненным».

Мужчины должны активизироваться, добавила она, и «не позволять страху стать барьером».