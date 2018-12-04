США дали России 60 дней на «спасение» ДРСМД

США поставили России ультиматум по договору о РСМД

США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи министров обороны НАТО , передает РИА Новости

«В течение этих 60 дней мы не будем разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы, — добавил госсекретарь США. — Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу, мы будем приветствовать это».

Тем временем, в заявлении НАТО переговоров глав МИД стран альянса в Брюсселе говорится, что в Североатлантическом альянсе пришли к выводам, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности», — говорится в заявлении.

Союзники по НАТО призвали Россию в срочном порядке вернуться к полному соблюдению ДРСМД, заявили, что привержены сохранению эффективного международного контроля за вооружениями, готовы к конструктивным отношениям с РФ, когда это возможно. НАТО возложила на Россию ответственность за сохранение ДРСМД.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.