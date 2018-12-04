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Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США

США назвали условие выхода из договора о РСМД 

РИА Новости + ещё 11 12 часов назад
Фото: AFP 2018 / Saul Loeb
США ожидают, что Россия вернется к выполнению договора по РСМД в течение двух месяцев, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению, заявил в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео.
Глава Госдепа также заявил, что США в течение этого времени не будут производить, испытывать и размещать ракеты, попадающие под действие соглашения.
"После этих 60 дней мы посмотрим, что будет", — заявил Помпео на пресс-конференции.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что Россия уже передала США все документы, свидетельствующие о неукоснительном выполнении ДРМСД, а обвинения в нарушении договора не обоснованы.
Также, по словам сенатора, если Вашингтон выйдет из соглашения и разместит ракеты средней и меньшей дальности в Европе, Москва будет вынуждена развернуть свои ракеты в европейской части страны.

Договор о ракетах

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году, по той причине, что Россия, по его словам, нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и меньшей дальности, в первую очередь Китай, не участвуют в соглашении.
В последние годы Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении соглашения. Россия подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть вопросы к США. В частности, в Москве отмечают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.
Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
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