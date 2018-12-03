Трамп попросил помощника «вытащить его» с G20

Американский лидер вышел на сцену к президенту Аргентины Маурисио Макри, пожал ему руку и стремительно покинул сцену, сказав в микрофон своему помощнику: «Вытащи меня отсюда». Однако помимо помощника, крик о помощи услышал весь зал, поскольку микрофон Трампа оказался включен.

Кроме того, Маурисио Макри остался в замешательстве, поскольку американский лидер должен был остаться на сцене для совместного фотографирования в честь окончания саммита.

Через некоторое время Дональд Трамп все же вернулся на сцену и присоединился к другим лидерам стран-двадцатки на фотосессии.