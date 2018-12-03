Hill: американец сознался в покушении на Трампа

Мужчина из Северной Дакоты сознался в том, что он планировал покушение на президента США Дональда Трампа . Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, он собирался перевернуть лимузин американского лидера при помощи краденного грузоподъемника.

Как отмечается, покушение планировалось в сентябре 2017 года. Уточняется, что Трамп приезжал на нефтеперерабатывающий завод в Мандан, чтобы обсудить налоговую реформу.

правоохранительных органах подтвердили, что мужчина намеревался перевернуть лимузин, чтобы убить президента.

Защита подозреваемого утверждает, что он страдал от серьезного психиатрического кризиса.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали планировавших нападение на президента страны Эммануэля Макрона.