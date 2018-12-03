Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Hill: американец сознался в покушении на Трампа 

Газета.Ru 2 часа назад
Мужчина из Северной Дакоты сознался в том, что он планировал покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.
По данным издания, он собирался перевернуть лимузин американского лидера при помощи краденного грузоподъемника.
Как отмечается, покушение планировалось в сентябре 2017 года. Уточняется, что Трамп приезжал на нефтеперерабатывающий завод в Мандан, чтобы обсудить налоговую реформу.
В правоохранительных органах подтвердили, что мужчина намеревался перевернуть лимузин, чтобы убить президента.
Защита подозреваемого утверждает, что он страдал от серьезного психиатрического кризиса.
Ранее сообщалось, что во Франции задержали планировавших нападение на президента страны Эммануэля Макрона.
Газета.Ru: последние новости
Hill: американец сознался в покушении на Трампа Умер Джордж Буш-старший Книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в США в 2018 году
Дональд Трамп , МВД , США , Видео , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин вступился за Меланью Трамп652
Рассекречен новый любовник Волочковой
Бойня в Париже215
Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев111
Россия предъявила обвинение украинским морякам56
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:30
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
Москвичей предупредили о «восточном процессе»
Погода Новости Москвы
04:36
Крис Кельми написал завещание
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев
Общество
02:44
СК расследует инцидент с группой «Чайф»
Происшествия
00:35
Рассекречен новый любовник Волочковой
Шоу-бизнес
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение