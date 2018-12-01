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Автобиография Мишель Обамы стала бестселлером 2018 года в США 

РИА Новости + ещё 7 9 часов назад
Фото: АР
"Становление" Мишель Обамы стало самой продаваемой книгой 2018 года в США, сообщило издательство Penguin Random House со ссылкой на данные компании изучения рыночной конъюнктуры NPD.
Ранее сообщалось, что за первую неделю было продано более 1,4 миллиона копий книги экс-первой леди США.
Согласно данным NPD, в США в 2018 году было продано больше копий "Становления" в твердом переплете, чем любых других опубликованных в этом году книг. На сегодняшний день продажи книги превысили два миллиона экземпляров в США и Канаде, уточняет издательство.
Отмечается, что книга Обамы вторую неделю возглавляет два списка бестселлеров газеты New York Times. Кроме того, она занимает первое место в книжных рейтингах изданий USA Today и Publishers Weekly.
"Становление" популярно не только в США, но и за пределами страны. Книга стала бестселлером в Европе, заняла первую позицию в рейтинге произведений нон-фикшн для взрослых читателей в Великобритании.
Книга Мишель Обамы рассказывает о ее детстве и юности, а также о времени, когда она была первой леди США (2009-2017 годы). Ранее Мишель и Барак Обама подписали соглашение на написание мемуаров за аванс в 60 миллионов долларов.
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Комментарии1
Барак Обама , Мишель Обама , New York Times , США , В мире , Конфликты , Латинская Америка
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