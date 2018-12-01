Автобиография Мишель Обамы стала бестселлером 2018 года в США

"Становление" Мишель Обамы стало самой продаваемой книгой 2018 года в США , сообщило издательство Penguin Random House со ссылкой на данные компании изучения рыночной конъюнктуры NPD.

Ранее сообщалось, что за первую неделю было продано более 1,4 миллиона копий книги экс-первой леди США.

Согласно данным NPD, в США в 2018 году было продано больше копий "Становления" в твердом переплете, чем любых других опубликованных в этом году книг. На сегодняшний день продажи книги превысили два миллиона экземпляров в США и Канаде, уточняет издательство.

Отмечается, что книга Обамы вторую неделю возглавляет два списка бестселлеров газеты New York Times . Кроме того, она занимает первое место в книжных рейтингах изданий USA Today и Publishers Weekly.

"Становление" популярно не только в США, но и за пределами страны. Книга стала бестселлером в Европе, заняла первую позицию в рейтинге произведений нон-фикшн для взрослых читателей в Великобритании.