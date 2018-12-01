Foreign Policy: на саммите G20 Трамп упустил удачную возможность «приструнить» Путина

Американскому президенту не стоило отменять запланированную встречу с российском коллегой на саммите «Большой двадцатки», пишет Foreign Policy. По мнению издания, подобный формат личных переговоров давал Дональду Трампу шанс донести до Владимира Путина предупреждение, что Вашингтон не потерпит «агрессивного поведения» в отношении Украины и прочих «нарушений международного права» со стороны Москвы.

На проходящем в Аргентине саммите «Большой двадцатки» запланированная встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином привлекает наибольшее внимание. Главный вопрос, удастся ли США и Китаю по крайне мере временно разрешить противоречия в вопросах торговли, или же американский президент поднимет тарифы и усугубит продолжающуюся торговую войну, пишет Foreign Policy.

Но помимо американо-китайского спора, существует другой вопрос, вызывающий международную напряжённость. Россия «захватила» три украинских корабля в Азовском море, в результате чего Трамп отказался от запланированной встречи с Владимиром Путиным на полях G20.

Тем не менее издание считает, что несмотря на «российскую агрессию», решение американского президента было неправильным. Переговоры с Путиным в Буэнос-Айресе дали бы Трампу возможность обратить внимание на поведение Москвы, которая «нарушает правила», и продемонстрировать, что существующий геополитический момент не на стороне Кремля.

«Весьма вероятно, что без строго осуждения и жёстких действий в ответ на череду российских провокаций, Путин продолжит нынешний курс с прежней интенсивностью или, возможно даже, ускорит темп своих нарушений», — рассуждает Foreign Policy.

По словам издания, российский президент неоднократно демонстрировал готовность «нарушить международное право и нормы», которые мешали его стремлению вернуть России статус великой державы. Более того, со временем он стал «более уверенным и непредсказуемым».

К примеру, в марте на «провокационном выступлении» перед парламентом Путин устроил показ военного потенциала Москвы. На одном из видео можно было увидеть множество ядерных боеголовок, направляющихся к штату Флорида, утверждается в статье.

Foreign Policy полагает, что «нонконформистское поведение» Путина отражает более широкую эволюцию его взглядов на международные отношения. Недавние заявления и действия российского лидера свидетельствуют, что, по его мнению, многополярный мир, к которому он стремился, наконец-то наступил.

Эти перемены напрямую связаны с избранием Трампа, которое в глазах Путина является «приятным изменением» внешней политики США. Глобальный разлад, вызванный новым главой Белого дома, имеет значительную стратегическую ценность для России.

Трамп предпочитает великодержавную политику и деловой подход в международных делах, благодаря чему США уделяют всё меньше внимания распространению своих ценностей. И это тоже «музыка для ушей Путина».

Позитивная оценка Трампа ещё больше убедила российского президента во мнении, что геополитический момент на его стороне, несмотря на негативные экономические и дипломатические последствия. Когда Путин смотрит на Европу и США, он видит расколы и раздоры, которые можно использовать в собственных интересах, считает издание.

Сторонники принятого Трампом решения замечают, что встречи с американским президентом имеют «огромное значение» для Кремля. Они позволяют Путину выставить себя лидером, равным президенту США, в глазах российской и международной аудитории. Предполагается, что отменой переговоров Вашингтон наказывает Москву за её «агрессивное поведение, отказывая в том, что лично дорого для Путина».

Кроме того, существует точка зрения, что отмена встреча — это правильное решение, потому что Трамп не хочет «приструнить» Путина и не стал бы выступать с необходимым жёстким заявлением, доказательством чему служит их предыдущий саммит в Хельсинки. При похожем выступлении на G20 Трамп рисковал бы поддержать «враждебные действия» в отношении украинских судов, сигнализировав что Россия не понесёт никакого наказания за свою «агрессию».

«Но русские воспримут отмену встречи точно также, как они бы восприняли неубедительное выступление Трампа. Кремль интерпретирует отступление американского президента, как сигнала того, что у его администрации нет желания или решимости противостоять Путину», — подчёркивает Foreign Policy.

У Трампа был шанс доставить чёткое предупреждение против дальнейшей «агрессии» в отношении Украины. Саммит G20 стал бы хорошим место для подобного сообщения, потому что американские предупреждения действуют на Путина более эффективно, когда они делаются в личной беседе между двумя президентами. В таком случае российский лидер получает возможность «скорректировать своё поведение и при этом не выглядеть слабым в глазах публики».