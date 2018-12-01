Работа с Кремлем: в чем сознался юрист Трампа

Экс-юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался в даче ложных показаний. 29 ноября Коэн пришел в суд, его показания в общей сложности продлились более 70 часов. Он рассказал о проекте строительства «Трамп-Тауэр» в Москве . В частности, Коэн сообщил, что общался с Кремлем по этому поводу, а работа над проектом была завершена, уже когда Трамп выдвинул свою кандидатуру в президенты. Кроме того, юрист отметил, что компания Трампа даже собиралась подарить Путину пентхаус.

Популярный американский сайт BuzzFeed сообщил, что компания президента США Дональда Трампа якобы обещала подарить российскому лидеру Владимиру Путину пентхаус в «Трамп-Тауэр» в Москве стоимостью в $50 млн, если бы проект был реализован.

О том, что российский лидер будто бы должен был получить от Трампа квартиру в комплексе «Трамп-Тауэр», который собирались построить в Москве, сообщил изданию бывший партнер президента США по бизнесу Феликс Сатер. Он рассказал, что план подарить квартиру российскому президенту вынашивал он и тогдашний юрист Трампа Майкл Коэн. По словам Сатера, российские олигархи захотели бы жить в одном здании с президентом.

«Моя идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус за $50 млн и назначить цену в более $250 млн на остальные квартиры», — рассказал Сатер. Его слова подтвердил еще один анонимный источник портала.

Согласно информации BuzzFeed, Майкл Коэн — на тот момент личный юрист Дональда Трампа — якобы вел переговоры на этот счет с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым . Однако насколько сам Трамп был в курсе о планировавшейся сделке — неизвестно. Президент США неоднократно утверждал, что не знаком с Феликсом Сатером, хотя офис бизнесмена находится в том же здании, что и резиденция американского лидера.

The Trump Organization, Дмитрий Песков, Майкл Коэн и его адвокат не стали комментировать информацию BuzzFeed.

В свою очередь, 29 ноября Майкл Коэн утром по своей инициативе явился в суд и заявил о даче ложных показаний касательно проектов Дональда Трампа в России Роберт Мюллер , расследующий вмешательство России в президентские выборы 2016 года, рассказал, что Коэн передал свои новые показания в письменном виде на двух страницах. Показания экс-юриста Трампа, который когда-то утверждал, что «примет пулю» за американского президента, длились более 70 часов.

В частности, бывший адвокат президента США признался, что солгал о сроках проекта строительства «Трамп-тауэр» в Москве. В августе 2017 года он заявлял, что «московский проект» свернули в январе 2016 года. Однако в четверг Коэн рассказал, что еще в июне 2016 года он обсуждал с Сатером возможность строительства здания в Москве.

Соответственно, сделка обсуждалась и после того, как Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии . Экс-юрист сообщил, что информировал Трампа и членов его семьи о ходе переговоров по этому проекту.

Согласно показаниям Коэна, солгал он и относительно контактов с российскими чиновниками. В прошлом году юрист сообщил, что отправил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову письмо по поводу строительства небоскреба в Москве, однако не получил ответа. Сам Песков тогда подтвердил эту информацию. Он заявил, что Коэну не ответили, так как Кремль «не реагирует на такие темы».

На это Коэн сообщил, что разговаривал с помощницей Пескова по телефону в течение 20 минут в январе 2016 года.

Поездка в итоге не состоялась, а сам проект так и не был реализован. В четверг в суде экс-адвокат Трампа добавил: «Я хотел бы отметить, что я действительно не путешествовал туда, и я никогда не был в России».

Более того, выступая перед комитетами по разведке сената и палаты представителей в прошлом году, Коэн заявил, что никогда не собирался в Россию в рамках работы над строительством «Трамп-Тауэр», а также не предлагал Трампу совершить подобный визит.

Как сообщил Роберт Мюллер, эти показания были ложными, а Коэн намеревался сам отправиться в Россию для работы над проектом. Более того, он обсуждал с Трампом возможность поездки президента США в Москву.

В мае 2016 года Майкл Коэн, планируя с Сатером поездку Трампа в Москву, заявил, что это произойдет только после выдвижения кандидатуры политика в президенты.

Трамп уже прокомментировал заявление своего бывшего сотрудника. По словам президента США, Коэн мог солгать о московском проекте, чтобы получить меньший срок заключения. Сам Трамп отметил, что ему нечего скрывать.

«Разок задумался о том, чтобы заняться строительством в России. Вложил ноль денег, дал ноль гарантий и не выполнил проект. Охота на ведьм!» — написал Трамп в своем твиттере. Нынешний адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что письменные ответы Трампа на вопросы Мюллера включали объяснение по поводу проекта строительства «Трамп-Тауэр» в Москве.

«Президент заявил, что предложение было, оно обсуждалось с Коэном, также было соглашение о намерении, но дальше этого дело не продвинулось», — рассказал Джулиани.

Он также отметил, что Мюллера не интересовали конкретные даты разговоров Трампа с Коэном по данному проекту. При этом показания президента США не противоречат словам Коэна о так и не построенной в Москве высотке, подчеркнул Джулиани.

При этом никаких доказательств, подтверждающих новую информацию Коэна, кроме его слов, также нет. При этом Коэн ранее дал понять, что будет сотрудничать с Мюллером, так как интересы семьи для него на первом месте. При этом положение юриста шаткое, его подозревают финансовых махинациях, — в частности, незаконном получении кредитов на сумму в $20 млн и неуплате налогов. Если обвинения будут доказаны, Коэн может получить 65 лет тюремного заключения.

Стоит отметить что Трамп давно вынашивал планы строительства небоскреба в Москве и даже вел об этом переговоры с представителями советского правительства во время президентства Михаила Горбачева . В 1987 году вместе с тогдашней супругой Иваной Трамп бизнесмен приезжал в Ленинград, где ему помогал тогдашний посол СССР в США Юрий Дубинин. «…Он хотел все, мечтал — и у нас, и в Ленинграде Trump Towers», — вспоминала впоследствии дочь дипломата.

Ни один проект Трампа в России реализован не был, хотя его партнером по бизнесу был известный столичный девелопер Арас Агаларов . Вместе с ним он провел в Москве в 2013 году конкурс «Мисс Вселенная», а сын бизнесмена, предприниматель Эмин Агаларов , снял будущего президента США в шутливом клипе. Ни о каких других проектах Трампа в Москве неизвестно.

При этом есть сомнения, что действующий президент России согласился бы жить в высотном небоскребе вместе с крупными бизнесменами — как по соображениям этики, так и по соображениям безопасности. «Что-то с трудом верится», — говорит «Газете.Ru» один из правительственных чиновников.

В 1990-е годы идея построить дом, где жил бы президент России и известные люди, была воплощена в жизнь. Был построен дом на улице Осенней, где должен был жить президент России Борис Ельцин , а вместе с ним и другие представители российской элиты. Однако сам Ельцин практически не бывал там, предпочитая загородную резиденцию.

Информация о том, что сотрудники Трампа думали о возможности «преподнести» президенту России элитные апартаменты, появилась на день позже сообщения об отмене полноценной встречи Путина и Трампа на саммите «большой двадцатки» (G20) в Аргентине. Президенты лишь проведут короткую встречу «на ногах».

Можно предположить, что новые данные, полученные спецпрокурором Мюллером, могли послужить причиной для отмены Трампом встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно внутриполитическая ситуация в США повлияла на намерения Трампа.