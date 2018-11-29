Трамп отменил встречу с Путиным после переговоров с Помпео

Ранее Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной встречи с Путиным на саммите G-20 в Аргентине, поскольку украинские военные корабли и моряки до сих пор не вернулись на родину после инцидента в Керченском проливе.

«На основании того, что украинские корабли и моряки не вернулись из России на Украину, я решил, что будет лучше отменить согласованную ранее встречу», — написал Трамп в твиттере.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2018 г.

Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Два из трех кораблей — бронекатера проекта «Гюрза-М», спущенные на воду в сентябре «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря».