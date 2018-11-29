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Трамп отменил встречу с Путиным из-за керченского конфликта 

Рамблер 45 минут назад
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает RT.
Встреча лидеров двух стран должна была состояться на полях саммита G-20 в Аргентине.
По словам Трампа, он принял такое решение после того, как ознакомился с докладом по инциденту в Керченском проливе.
«На основании того, что украинские корабли и моряки не вернулись из России на Украину, я решил, что будет лучше отменить согласованную ранее встречу», — написал Трамп в твиттере.
Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Два из трех кораблей — бронекатера проекта «Гюрза-М», спущенные на воду в сентябре «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря».
Комментарии422
Дональд Трамп , Владимир Путин , США , Видео , В мире , Аргентина
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