Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", скорее всего, состоится, передает агентство Блумберг.
Он добавил, что примет окончательное решение на борту самолета. Трамп выступил с таким заявлением перед отлетом в Аргентину, где пройдет саммит.
Ранее Трамп заявил в интервью газете Washington Post, что переговоры могут быть отменены из-за инцидента в Керченском проливе, где украинские корабли, опасно маневрируя, нарушили российскую границу.