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Трамп рассказал, когда примет решение о встрече с Путиным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки", скорее всего, состоится, передает агентство Блумберг.
Он добавил, что примет окончательное решение на борту самолета. Трамп выступил с таким заявлением перед отлетом в Аргентину, где пройдет саммит.
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Ранее Трамп заявил в интервью газете Washington Post, что переговоры могут быть отменены из-за инцидента в Керченском проливе, где украинские корабли, опасно маневрируя, нарушили российскую границу.
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Дональд Трамп , Владимир Путин , Washington Post , Bloomberg , США , В мире
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