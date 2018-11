Bloomberg: Америка беднее, чем она думает

Bloomberg (США) . Что значит быть бедным? В современных США нищета выше, чем демонстрируют официальные статистические показатели. Определение должно включать в себя не только абсолютную степень оценки, он и относительные критерии, пишет

Что значит быть бедным? В настоящее время существует два основных способа определения бедности. Для того чтобы получить более точное представление о том, кто нуждается в помощи и как ее оказывать, обществу необходимо третье определение.

Первое определение — абсолютная бедность — это, по существу, материальная нищета. Людям нужна еда, вода и кров, и если мы не можем себе этого позволить, жизнь довольно несчастна. В США федеральное правительство руководствуется критериями бедности, основанными на потреблении продуктов питания: если вы зарабатываете менее чем трехкратный размер суммы, которую люди ежегодно должны тратить на продукты питания, вы бедны. По этому показателю один взрослый, живущий на 12,14 тысячи долларов в год или менее, считается в 2018 году бедным. Для семьи из четырех человек эта цифра составляет 25,1 тысячи долларов.

Существует также Дополнительный показатель нищеты, который учитывает не только питание, но также одежду, жилье и коммунальные услуги. Отчасти благодаря увеличению правительственной помощи, бедность в США по этому критерию снизилась, особенно это касается детей.

Критики федеральных принципов борьбы с нищетой утверждают, что эти цифры являются заниженными в силу роста неравенства — в 1960-х годах федеральный уровень бедности составлял около половины медианного дохода, а в настоящее время он значительно ниже. Кроме того, по мере того как страна богатеет, голод становится менее распространенным явлением, поэтому использование его в качестве показателя нищеты становится менее полезным. Когда средний класс определяется наличием «курицы в каждом горшке и автомобиля на каждом заднем дворе» (предвыборный лозунг, начиная с 1928 года — прим. автора), то просто наличие курицы, судя по всему, указывает на то, что вы не бедны. Но когда у ваших соседей из среднего класса есть несколько автомобилей, несколько телевизоров и просторных домов, вы можете почувствовать себя бедным.

Именно на этом основывается второе определение — относительная нищета. Организация экономического развития и сотрудничества определяет бедность следующим образом: если вы зарабатываете менее половины медианного дохода, вы бедны. В этом отношении США выглядят несколько хуже, чем другие богатые страны.

Бедность относительна

Но это тоже кажется несколько неубедительным. Представьте себе будущее США, в котором средний американец сказочно богат — у него есть летающие автомобили, роботы-слуги и несколько зарубежных отпусков каждый год. Должен ли кто-то, у кого будет половина числа летающих автомобилей, слуг-роботов и заграничных каникул считаться бедным? Это выглядит как натяжка. Таким образом, интуитивно представляется, что необходимо третье определение нищеты — определение, которое учитывает не только материальное благосостояние, но и экономический рост.

К счастью, такое понятие есть. Имя ему — материальная безопасность. Психолог Абрахам Маслоу считал, что безопасность занимает второе место после еды и крова в перечне основных потребностей человека. Тот, у кого есть еда и крыша над головой сегодня, но кто не знает, будут ли они завтра, должен считаться бедным.

Представьте себе 55-летнюю одинокую женщину с диабетом, работающую неполный рабочий день и получающую минимальную заработную плату. Благодаря помощи правительства ее общий доход составляет 15 тысяч долларов в год. Но если она потеряет работу или ей окажут неотложную медицинскую помощь — и то, и другое, сколь это ни печально, является обычным явлением, как показывает книга Мэтью Десмонд "Выставлены за дверь: нищета и доходы в американском городе" ("Evicted: Poverty and Profit in the American City") — она, вероятно, станет бездомной. Это, в свою очередь, очень затруднит получение новой работы или оплату ее будущих потребностей в здравоохранении. Короче говоря, ее положение очень шаткое.

Как и предсказывал Маслоу, такая неуверенность вызывает сильный стресс. К тому же, эта нестабильность существует в нескольких измерениях — жилье, здравоохранение, доход, риск насилия — что делает ее трудно уловимой при использовании только одного критерия. Тем не менее, существует ряд мер, которые можно было бы использовать для создания комплексной картины нищеты, что обусловлено соображениями безопасности.

Например, Министерство сельского хозяйства США отслеживает уровень продовольственной безопасности — показатель того, насколько люди обеспокоены, что их продукты питания иссякнут. Экономисты отслеживают волатильность доходов, которая представляет собой колебания уровня доходов из года в год. Такого рода риски в США на подъеме.

Мир неопределенности

Риск выселения, между тем, можно приблизительно измерить процентом доходов людей, которые они тратят на жилье каждый месяц. По состоянию на 2015 год, тратили на аренду половину или более своих доходов 17 процентов американцев.

Разумное определение бедности в соответствии со здравым смыслом должно включать не только абсолютную степень материальной нужды, но и относительные показатели положения человека по сравнению с остальным обществом. Оно также должно стремиться измерить, насколько безопасно чувствуют себя люди — в своих домах и на работе, а также в том, что касается здоровья.

Этот новый показатель вполне может продемонстрировать, что бедность в США распространена шире, чем об этом говорят текущие статистические данные. Но точный взгляд на проблему — это первый шаг к ее решению. И ликвидация нищеты должна быть приоритетом любого богатого общества.