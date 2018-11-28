США вкладываются в войну, чтобы не умереть

За последние 20 лет США потратили на ведение войн около $ 5,9 триллиона. Такие данные озвучивает профессор Брауновского университета Нета Крауфорд. При этом, речь идет не только о деньгах, потраченных Пентагоном — то есть, непосредственно на боеприпасы, технику, зарплату военнослужащим, но и о связанных с войной расходах Госдепа , в числе которых средства на уход за ветеранами войны, проценты по долгу за войны, предотвращение террористических актов и реагирование на них.

По правде сказать, трудно сразу оценить эту цифру — почти 6 триллионов долларов, не знаю, какой методикой пользовалась профессор Крауфорд при своих подсчетах, и насколько итоговая цифра близка к реальности.

Но что-то мне подсказывает, что близка, или, во всяком случае, порядок цифр примерно таков. Если даже брать те войны, в которых США действовали в составе всяких «коалиций», при сравнивании расходов Америки и партнеров, выходит, что партнеры участвовали чисто символически. Во всех случаях США тратили больше всех.

Кстати, деньги они никогда не считали. Если бы считали, то тратили бы меньше. Тогда вряд ли бы вышло так, что та же Сирия «съедает» по 10 миллионов в день, в то время, как у России уходит по 2,5 миллиона, а эффективность российской операции оказалась выше в десятки раз.

Впрочем, говоря о символическом участии союзников США, я если и утрирую, то не сильно. Возьмем ту же Сирию. Сколько стран состоит в проамериканской коалиции? Более 60, среди которых Новая Зеландия Молдова и даже Косово. Я надеюсь, не обязательно приводить конкретные суммы трат, чтобы понять, что реально воюют там и несут все бремя расходов практически только США.

В Сирии США еще и с Дамаском воюют периодически. И снова несут на себе основное бремя — роль той же Франции Великобритании , участвовавших в последних «налетах», чисто вспомогательная и, скорее даже, символическая — показать, что они не одни.

И это только Сирия. А есть еще Ирак Афганистан , где Штаты безнадежно застряли уже более 15 лет. Да, я еще не думаю, что в озвученную сумму входят расходы на официальную и скрытую поддержку «дружественным» группировкам боевиков, их вооружение, обучение. А расходы на информационную войну?

Поэтому цифру вполне можно считать еще и заниженной. Весьма заниженным представляется озвученное Крауфорд число погибших в 480 тысяч. В одной только Сирии с 2011 года официально погибло от 360 до 470 тысяч человек. В одной только Сирии.

Конечно, не все они погибли непосредственно от действий вооруженных сил США. Но если посчитать всех погибших в войнах, к развязыванию которых Штаты, как минимум, приложили руку, то цифра будет вообще ужасающей.

Но вернемся к почти 6 триллионам расходов на войну.

Много ли это? Для нас всех, безусловно, очень много. Только не для США, у которых военный бюджет достиг рекордных семисот миллиардов. И да, США — это единственная страна мира, одновременно участвующая в трех крупных военных кампаниях за ее пределами — так, что для них расходы могут показаться оправданными. И эта страна не прочь развязать еще несколько военных кампаний: против КНДР, Ирана.

Но тем не менее, речь о почти трети астрономического американского внешнего долга, который президент Дональд Трамп недавно обещал начать выплачивать, чтобы полностью погасить к концу своего второго срока. Как выплачивать эту сумму, Трамп, впрочем, не уточнил. Обычно для того, чтобы сократить долги, люди урезают расходы. Не логично бы было начать с урезания военных расходов? Тем более, что сам Трамп, еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран по всему миру?

Но почему-то вместо этого он принимает рекордный за всю историю военный бюджет, пугает американских обывателей российской и китайской угрозами, обещает начать новую гонку вооружений, балансирует на грани втягивания Америки в новые войны.

Не вяжется как-то с тем, что обещал, верно? Впрочем, он не первый и не последний. Обама тоже обещал закончить войны в Афганистане и в Ираке. А вместо этого получили еще и Ливию с Сирией.

Почему? Тому есть две причины. Первая — политическая, вернее, геополитическая. Задумывался ли среднестатистический американский обыватель о том, зачем ему все эти войны на Ближнем Востоке, Африке — да где угодно в дали от собственно американских границ? Неужели страны, в которых ведутся эти войны, угрожают Америке?

А ведь угрожают — в этом его убеждала и продолжает убеждать власть. То Ким со своими ракетами, то иранские аятоллы, то террористы. А чтобы было реально страшно и правдоподобно — в мире иногда случаются события типа 11.09.2001. Нет, я не сторонник конспирологии и не хочу утверждать, что это было специально подстроено американскими спецслужбами. Но слишком много подозрительных совпадений. И принцип Qiu prodest еще никто не отменял…

Америке выгодно поддерживать перманентный хаос по всему миру. Особенно там, где стабильность и процветание способны нанести удар по ее мировому господству. Так было в Ираке и в Ливии, чьи лидеры пытались бросить вызов однополярному миру, уйдя от привязки нефти к доллару и соединив ресурсную базу Ближнего востока с производственными мощностями Азии, в частности, Китая, который давно положил глаз на регион. Осуществление этого плана грозило бы катастрофой для гегемонии США, перспективой превращения их просто в региональную державу.

Если понимать, что это так, любые расходы на недопущение этого сценария оправданы. Речь, повторю, идет ни много, ни мало, о сохранении однополярного мира с ведущей ролью одного государства. Кто же тут будет считать деньги?

Кстати, сам американский обыватель в этом крайне заинтересован. Не секрет, что гигантский и ничем в реальности, скорее всего, не обеспеченный внешний долг США сформировался благодаря тому, что после окончания Холодной войны США, лишившись конкуренции, откровенно «расслабились» и привыкли бесконтрольно потреблять намного больше, чем реально производят.

Но в отличие от других стран с дефицитным бюджетом, могут себе это позволить, благодаря печатанию основной мировой резервной валюты, что дает возможность эксплуатации ресурсов остального человечества. Если что-то угрожает этой возможности, угрозу следует уничтожить. Разумеется, американский обыватель обеими руками проголосует за войну против тех, кто мешает им делать то единственное, чему они хорошо научились за последние 30 лет — потреблять.

А для тех, кто этого не понимает — придумывают «угрозы»: исламистскую, корейскую, иранскую, российскую, китайскую.

Да, по поводу экономической причины необходимости для Америки всех этих войн. Попытки мирового финансового центра бесконтрольно навязывать свою волю всему миру рано или поздно приходят к острым экономическим, и как следствие — политическим кризисам.

История 20 века наглядно демонстрирует, что единственным выходом зачастую является война, желательно мировая. Желательно, с минимальным участием самой Америки.

Знаете, в чем разница между республиканцами и демократами? Грубо говоря, первые считают, что для успешного передела мира нужна большая война, пусть даже и холодная. А вторым для этого необходимо множество локальных войн, которые идут постоянно — это они называют «глобальной демократией», именно на это они уже положили кучу денег и не собираются останавливаться. То есть, различия лишь в инструментах, в то время, как цель-то одна.

Поэтому от Трампа было бы глупо ждать, что Америка резко изменит тактику. Вернее, тактику она может изменить, но не стратегию. Ждать от страны, нажившейся на перемалывании десятков миллионов людей по всему миру в двух мировых и множестве локальных войн, что они от этого откажутся — глупо. Сколько бы им это не стоило. Тем более, что со своим долгом, который практически не имеет потолка, они себе это могут позволить.

Долг этот, напомню, официально уже более 21 триллиона, если кто забыл. И то, это цифра неофициальная, реальная сумма долга вряд ли известна широкому кругу лиц даже в самой Америке. По некоторым данным, речь может идти о 65 триллионах. Рано или поздно вопрос о его обнулении станет жестко. Обычно именно в такие моменты начинаются мировые войны.

Хотелось бы надеяться, что до этого не дойдет, конечно, но история упрямая штука, и, к сожалению, далеко не всех она учит.