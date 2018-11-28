В США шестерых граждан РФ обвинили в интернет-мошенничестве

По этому же делу проходят двое жителей Казахстана

Ущерб от их деятельности оценивается в 36 миллионов долларов, сообщили в прокуратуре Нью-Йорка. Злоумышленникам предъявили обвинения по 13 статьям. Всем им вменяется сетевое мошенничество, взломы компьютеров, хищения личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег.

Трое из восьми обвиняемых задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии и ожидают экстрадиции. Остальные пятеро остаются на свободе.

Информацию о предъявлении обвинений гражданам России уже подтвердили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.