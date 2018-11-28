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В США шестерых граждан РФ обвинили в интернет-мошенничестве 

Говорит Москва + ещё 3 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
По этому же делу проходят двое жителей Казахстана.
Ущерб от их деятельности оценивается в 36 миллионов долларов, сообщили в прокуратуре Нью-Йорка. Злоумышленникам предъявили обвинения по 13 статьям. Всем им вменяется сетевое мошенничество, взломы компьютеров, хищения личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег.
Трое из восьми обвиняемых задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии и ожидают экстрадиции. Остальные пятеро остаются на свободе.
Информацию о предъявлении обвинений гражданам России уже подтвердили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
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США , В мире , Криминал , Происшествия
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