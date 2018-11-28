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Пентагон: Тревога в медицинском центре ВМС США была учебной 

Российская Газета + ещё 2 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Тревога, объявленная во вторник в национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, оказалась учебной. Об этом заявила официальный представитель Пентагона подполковник Одрисиа Хэррис.
Ранее американские СМИ распространили сообщение о том, что в госпитале, расположенном в Бетесде (пригород Вашингтона) была объявлена тревога в связи с появлением там вооруженного человека, пишет ТАСС.
Сообщается, что в медцентре, гдепрошли учения, обычно обследуются американские лидеры. Хотя президенты США не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен Ричарда Никсона.
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Уолтер Рид , Ричард Никсон , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США
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