Трамп похвалился посадкой на Марс

Президент США Дональд Трамп отреагировал на удачную посадку американского научного зонда InSight на поверхность Марса. "Сегодня мы только что сели на Марс — вы слыхали об этом? — спросил Трамп ликующую толпу. — В NASA вовсю отмечают. Мы пробудили NASA и это хорошее дело".

Выступая на митинге в поддержку сенатора-республиканца Синди Хайд-Смит в городе Тьюпело (США, шт. Миссисипи), глава государства похвалил NASA за успешную посадку зонда стоимостью $850 млн, хоть и не упомянул его названия. Об этом сообщает Space.com, напоминая, что решение об отправке миссии было принято еше во времена администрации Барака Обамы.

В своем выступлении Трамп похвалил частников, пытающихся запускать собственные ракеты. "Дерзайте, стройте ракеты, какие хотите — это же здорово, не правда ли? Только удостоверьтесь, что на них нарисован американский флаг", — сказал Трамп.