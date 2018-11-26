Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, сообщает Reuters.
Трамп заявил, что ему «не нравится происходящее между Россией и Украиной». Он отметил, что США и Евросоюз вместе работают по этому вопросу.
Ранее полпред США при ООН Никки Хейли, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Керченском проливе, заявила, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео выразили озабоченность сложившейся ситуацией «на самом высоком уровне».
Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Два из трех кораблей — бронекатеры проекта «Гюрза-М», спущенные на воду в сентябре «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря».