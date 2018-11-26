Трамп отреагировал на ситуацию в Керченском проливе

Трамп заявил, что ему «не нравится происходящее между Россией Украиной ». Он отметил, что США и Евросоюз вместе работают по этому вопросу.

Ранее полпред США при ООН Никки Хейли , выступая на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в Керченском проливе, заявила, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео выразили озабоченность сложившейся ситуацией «на самом высоком уровне».

Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Два из трех кораблей — бронекатеры проекта «Гюрза-М», спущенные на воду в сентябре «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря».