США обвинила Россию в ситуации в Керченском проливе

США обвинили Россию в нарушении международного права и потребовали добиваться деэскалации ситуации в Черном и Азовском морях, передает ТАСС

«Помехи законному украинскому транзиту через Керченский пролив — это нарушение международного права», — сказала она.

Хейли призвала международное сообщество осудить действия России и пообещала дальнейшую поддержку Украине.

«Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации», — заявила она, выступая с совместным заявлением от имени США, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.

Совет безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. «Против» российской повестки проголосовали 7 стран, «за» — 4 страны, еще четыре воздержались.