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США обвинила Россию в ситуации в Керченском проливе 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA
США обвинили Россию в нарушении международного права и потребовали добиваться деэскалации ситуации в Черном и Азовском морях, передает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео выразили озабоченность сложившейся ситуацией «на самом высоком уровне», заявила постпред США при ООН Никки Хейли в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного обострению ситуации в Керченском проспекте.
«Помехи законному украинскому транзиту через Керченский пролив — это нарушение международного права», — сказала она.
Хейли призвала международное сообщество осудить действия России и пообещала дальнейшую поддержку Украине.
«Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации», — заявила она, выступая с совместным заявлением от имени США, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.
Совет безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе. «Против» российской повестки проголосовали 7 стран, «за» — 4 страны, еще четыре воздержались.
Комментарии3
Дональд Трамп , Никки Хейли , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , США , В мире , Политика
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