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В США начали разработку маломощных ядерных ракет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 56 минут назад
Фото: Reuters
Американские ВМС начали работы по созданию ядерного оружия малой мощности W76-2, предназначенной для баллистических ракет на атомных подлодках, сообщила информационная служба Института ВМС США.
В проведении ядерных испытаний не будет необходимости, отметили в службе, передает «Интерфакс».
Это связано с тем, что новое оружие разрабатывают на основе термоядерной боеголовки W76, которую производили в 70-80 годы прошлого века. Ее мощность составляет 100 килотонн.
Мощность новой боеголовки будет равняться 5-6 килотоннам, ими планируется оснастить часть баллистических ракет «Трайдент-2».
Стоит отметить, что мощность бомбы little Boy («Малыш»), обрушившейся на Хиросиму, составляла от 13 до 18 килотонн тротилла.
Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из ракетного договора с Россией.
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Дональд Трамп , Интерфакс , США , Армия , Оружие
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