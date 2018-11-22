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Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США 

РИА Новости + ещё 15 7 часов назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.
На северо-востоке США в четверг ожидается значительное похолодание, температура будет ниже обычной сезонной. Так, в Бостоне и Филадельфии в ночь на пятницу ожидается до минус 9 по Цельсию, в Нью-Йорке — до минус 7.
"Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?" — написал Трамп в Twitter.
Республиканцы и Трамп сомневаются в теории глобального изменения климатов, которой придерживается большинство ученых-климатологов. Согласно этой теории, температура на планете повышается в последние столетия благодаря ряду факторов, многие из которых связаны с деятельностью человека. Резкие колебания климата, включая как необычные потепления, так и похолодания, не противоречат этой теории. При этом ученые считают, что на основе единичных природных явлений нельзя делать выводы о глобальном климате на перспективу.
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Дональд Трамп , США , Погода
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