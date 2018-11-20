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Индейка, которую помилует Трамп, дала «брифинг» в Белом доме 

РИА Новости + ещё 23 20 ноября 2018
Фото: АР
Индейка, которой предстоит быть "помилованной" президентом Дональдом Трампом, появилась во вторник в зале для пресс-брифингов Белого дома.
Президент США традиционно проводит шуточную церемонию помилования двух индюшек перед национальным праздником — Днем благодарения, в который полагается готовить индейку.
В этом году будут помилованы индюшки по кличке "Горошек" и "Морковка". Кто именно из них появился в зале брифингов, Белый дом не говорит.
Птица позировала для фотографов на протяжении нескольких минут. Фотографы, чтобы привлечь ее внимание, пытались кулдыкать по-индюшачьи.
Обе индейки вылупились 28 июня и уже представляют собой крупных взрослых птиц. "Горошек" имеет рост 75 сантиметров и вес 17 килограммов, а "Морковка" — рост 83 сантиметра и вес 18,5 килограммов. Утверждается, что "Горошек" любит слушать музыку кантри-певца Брэда Пэйсли, есть попкорн и наблюдать за пролетающими самолетами, а целью в жизни ставит себе научиться летать. "Морковка", по заявлению Белого дома, слушает Элвиса Пресли, ест конфеты M&M's, занимается йогой и мечтает встретиться с птицей-талисманом Политехнического университета Виргинии.
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Брэд Пэйсли , Элвис Пресли , Дональд Трамп , США , В мире , Погода
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