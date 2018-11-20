Индейка, которую помилует Трамп, дала «брифинг» в Белом доме

Индейка, которой предстоит быть "помилованной" президентом Дональдом Трампом , появилась во вторник в зале для пресс-брифингов Белого дома.

Президент США традиционно проводит шуточную церемонию помилования двух индюшек перед национальным праздником — Днем благодарения, в который полагается готовить индейку.

В этом году будут помилованы индюшки по кличке "Горошек" и "Морковка". Кто именно из них появился в зале брифингов, Белый дом не говорит.

Птица позировала для фотографов на протяжении нескольких минут. Фотографы, чтобы привлечь ее внимание, пытались кулдыкать по-индюшачьи.