Администрация Трампа спорит с судом из-за мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его указ, ограничивающий предоставление убежища мигрантам, заблокировал «судья Обамы». Глава Верховного суда ответил, что среди судей нет зависимых от бывших или нынешних президентов. В Белом доме подчеркнули, что таким решением американский суд поставил под угрозу безопасность граждан США, а также пообещали принять все необходимые меры для защиты страны. В политизации судов есть доля истины, однако она усилилась после прихода к власти Трампа.

Президент США Дональд Трамп обвинил американских судей в политизированности из-за решения по нелегальным мигрантам.

Согласно инициативе Трампа, мигранты должны пересекать границу только в установленных пунктах въезда. Нарушившим же указ беженцам будет отказано в предоставлении убежища. Против такого распоряжения выступили Американский союз защиты гражданских свобод, Центр защиты прав неимущих и Центр защиты конституционных прав. Правозащитники обратились в суд, заявив, что подобные меру нарушат права человека. Организации заявили о недопустимости отказа в убежище тем, кто не попал в страну через миграционный пункт. При этом активисты заявили, что не поощряют пересечение границы таким путем.

Окружной судья Сан-Франциско 20 ноября временно заблокировал указ американского президента, ограничивающий предоставление политического убежища нелегальным мигрантам.

Реакция Трампа не заставила себя ждать. Президент указал, что судья, вынесший решение, был назначен при бывшем главе Соединенных Штатов Бараке Обаме . По словам Трампа, «судья Обамы» не заботится о безопасности американского народа.

В свою очередь, глава Верховного суда Джон Робертс заверил, что среди судей нет тех, кто зависит от бывших или нынешних президентов.

«Извините, председатель Верховного суда Джон Робертс, но у вас действительно есть «судьи Обамы», и у них совершенно другая точка зрения, нежели у людей, которым поручена безопасность страны», — написал Трамп в своем твиттере.

Он также выразил надежду, что девятый округ, который отклонил его решение по нелегальным мигрантам, станет независимым судом.

Рассмотрев 13 ноября жалобу правозащитников, судья девятого округа Джон Тигар, принял решение, что оно противоречит конституции США, так как любой должен иметь право запросить убежище.

«Какими бы ни были полномочия президента, он не может переписывать законы об иммиграции, внося в них изменения, против которых выступил конгресс», — постановил судья.

Джон Тигар вступил на должность при демократе Бараке Обаме. На этот факт и обратил внимание неудовлетворенный решением судьи Дональд Трамп. Его позиция по миграционной политике кардинально отличается от позиции его предшественника.

Президент США давно ведет битву с судами, которые пытаются ограничить действия его указов относительно мигрантов. Суды видят в них дискриминационные положения, ущемляющие права мигрантов. Именно на этой теме он построил предвыборную кампанию республиканцев на промежуточных выборах в США, которая была поддержана его сторонниками.

Во время предвыборной кампании он активно использовал тему «каравана мигрантов», который двигался по направлению к США с территории стран Латинской Америки.

«В караване много преступников. Мы их остановим. Поймать и задержать! Участие в судебном процессе людей, которые ничего не знают о безопасности и сохранности наших граждан, ставит нашу страну в большую опасность», — написал Трамп в твиттере.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что из-за решения федерального суда огромное количество мигрантов «вольются в страну за счет американских налогоплательщиков».

«Прямо сейчас огромное количество иностранцев прибывает к нашей южной границе, угрожая вывести из строя нашу и без того перегруженную миграционную систему. И именно сейчас один-единственный судья выпустил постановление, которое временно препятствует исполнительной ветви власти осуществлять свой закрепленный в конституции долг по защите наших границ», — сообщается в заявлении Белого дома.

Администрация Трампа также заверила, что будут приняты все необходимые меры для защиты граждан в связи со сложившейся миграционной ситуацией.

22 ноября глава аппарата Белого дома Джон Келли разрешил американским пограничным войскам применять силу на границе США с Мексикой. Теперь в перечень полномочий пограничников входит: контроль над толпой, временное задержание и стрельба на поражение.

Сейчас для контроля ситуации на границе находятся около 8 тыс. военнослужащих национальной гвардии США. Кроме того, издание The Washington Post со ссылкой на служебный документ министерства внутренних дел США сообщило о новом плане Белого дома.

Согласно информации журналистов, мигрантам из Центральной Америки, которые планируют просить убежище в США, придется ждать в Мексике, пока США обработают их запросы.

Если же они, находясь в Мексике, не смогут предоставить уважительные причины для предоставления убежища, то их развернут на границе.

Получивший название «остаться в Мексике» план кардинально отличается от существующей процедуры на южной границе США. Например, нынешние правила позволяют тем просителям, которые обосновывают страх возвращения в родные страны, избегать немедленной депортации и оставаться в Соединенных Штатах до того, пока не пройдут слушания по их делу у миграционного судьи. Иногда такие процессы тянутся долго, что позволяет мигрантам оставаться в США.

В сетованиях Трампа на предвзятость судов есть определенная доля истины, однако он сам приложил к этому руку. В последнее время эксперты говорят о том, что Верховный суд в последние годы стал более политизированным. Это, в частности, проявилось в связи с назначением в суд кандидатуры Трампа судьи-консерватора Бретта Кавано , который занимает достаточно жесткую позицию в отношении абортов.

Судьи независимы, однако их политические позиции часто влияют на вынесение ими решений по таким судьбоносным для США вопросам, как контроль над оружием, однополые браки или право на аборты. При этом судьи Верховного суда назначаются пожизненно, поэтому расклад в суде меняется довольно редко.

В этой связи группа американских юристов либеральных взглядов выдвинула инициативу об увеличении числа судей Верховного суда (в настоящее время их девять). Их платформой стал проект «1.20.21», который был основан леволиберальными профессором права Аароном Белкиным. Проект поддержали несколько его единомышленников из числа либеральных профессоров США.

Суть проекта сводится к расширению Верховного суда на четыре дополнительных места. Также участники проекта намерены добиваться расширения нижестоящих федеральных судов.

На новые места в американских судах должны быть назначены судьи либеральных взглядов. Таким образом, считают авторы проекта, это изменит идеологическую составляющую судебной системы США.