Трамп оценил свою работу на посту президента

"Я думаю, я хорошо работаю… Я бы поставил себе… Слушайте, я терпеть не могу это, но я это сделаю. Я бы поставил себе "пятерку с плюсом". Достаточно? Могу я поставить еще больше?", — сказал Трамп.

Среди своих заслуг он назвал процветающую экономику США, а также улучшения в отношениях с Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что в Белом доме помощника Трампа по нацбезопасности прозвали "президентом".