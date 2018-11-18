Ещё
Трамп оценил свою работу на посту президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп оценил свою работу на посту президента 

Газета.Ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что оценил бы свою работу на посту президента на "пять с плюсом", передает Fox News.
"Я думаю, я хорошо работаю… Я бы поставил себе… Слушайте, я терпеть не могу это, но я это сделаю. Я бы поставил себе "пятерку с плюсом". Достаточно? Могу я поставить еще больше?", — сказал Трамп.
Среди своих заслуг он назвал процветающую экономику США, а также улучшения в отношениях с Северной Кореей.
Ранее сообщалось, что в Белом доме помощника Трампа по нацбезопасности прозвали "президентом".
Газета.Ru: последние новости
Трамп рассказал, к чему не готовы США CNN: Трамп обозлен на всех из-за результатов выборов и "российского дела" Трамп разуверился в победе над CNN и объяснил поражение республиканцев на выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп не захотел слушать «ужасную запись»
Киев взбунтовался из-за России в Интерполе320
Шнуров посвятил Осину стихотворение150
Кремль не допустит ошибки по Курилам144
Умер Борис Полоскин6
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
04:15
Тело убитого журналиста могли вывезти в чемоданах
В мире
03:49
«Ты — главное, вовремя споткнись!»
Европа В мире
00:22
Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже
Политика Ближний Восток
00:57
От хиджаба до подрыва: что известно о смертнице из Грозного
Происшествия Статьи
08:54
В Кремле высказались о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
05:11
Дождь из ракет сняли на видео
Армия Оружие
03:39
Радикалы напали на журналиста в центре Киева
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение