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Японка убила американского летчика
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Японка убила американского летчика 

Российская Газета 1 час назад
Мастер-сержант ВВС США, 35-летний Николас Волвейлер, был найден с тяжелыми ножевыми ранениями в своем доме в Японии и позже скончался в госпитале. Об этом заявила командование ВВС США в Японии.
По подозрению в преступлении японская полиция арестовала 27-летнюю японку Арию Сайто, офисную сотрудницу в японской фирме. В ходе допроса Сайто призналась в убийстве, пояснив, что она не хотела, чтобы их отношения заканчивались, что намеревался сделать Волвейлер.
Убийство произошло неподалеку от авиабазы Йокота на юге большого Токио, где размещается 374-й эскадрон сил безопасности ВВС США.
В настоящий момент ведется следствие.
В Японии несут службу порядка 54 тысяч военнослужащих США, размещенных там согласно Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.
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