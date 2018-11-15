Японка убила американского летчика

Мастер-сержант ВВС США , 35-летний Николас Волвейлер, был найден с тяжелыми ножевыми ранениями в своем доме в Японии и позже скончался в госпитале. Об этом заявила командование ВВС США в Японии.

По подозрению в преступлении японская полиция арестовала 27-летнюю японку Арию Сайто, офисную сотрудницу в японской фирме. В ходе допроса Сайто призналась в убийстве, пояснив, что она не хотела, чтобы их отношения заканчивались, что намеревался сделать Волвейлер.

Убийство произошло неподалеку от авиабазы Йокота на юге большого Токио, где размещается 374-й эскадрон сил безопасности ВВС США.

В настоящий момент ведется следствие.

В Японии несут службу порядка 54 тысяч военнослужащих США, размещенных там согласно Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.