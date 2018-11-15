Подсчитаны траты США на войны

За последние 20 лет США потратили на ведение войн около 5,9 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные исследования профессора Брауновского университета Неты Крауфорд.

В докладе говорится, что в эту сумму входят не только потраченные Пентагоном деньги, но и «расходы, связанные с войной, со стороны Госдепа ». В их числе средства на уход за ветеранами войны, проценты по долгу за войны, предотвращение террористических актов и реагирование на них.

В исследовании также приводится статистика, согласно которой с 2001 года в войнах с участием США погибли больше 480 тысяч человек. Около половины из них — мирные жители. 10 миллионов человек были вынуждены сменить место жительство.

В мае текущего года сообщалось, что США после терактов 11 сентября 2001 года потратили на борьбу с терроризмом примерно 2,8 триллиона долларов. При подсчетах учитывались расходы всех ведомств, занимающихся противодействием экстремизму в стране и за рубежом. В них также включены затраты на военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии и международные программы помощи.