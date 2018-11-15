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Подсчитаны траты США на войны
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Подсчитаны траты США на войны 

Lenta.ru + ещё 13 4 часа назад
Фото: РИА Новости
За последние 20 лет США потратили на ведение войн около 5,9 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные исследования профессора Брауновского университета Неты Крауфорд.
В докладе говорится, что в эту сумму входят не только потраченные Пентагоном деньги, но и «расходы, связанные с войной, со стороны Госдепа». В их числе средства на уход за ветеранами войны, проценты по долгу за войны, предотвращение террористических актов и реагирование на них.
В исследовании также приводится статистика, согласно которой с 2001 года в войнах с участием США погибли больше 480 тысяч человек. Около половины из них — мирные жители. 10 миллионов человек были вынуждены сменить место жительство.
В мае текущего года сообщалось, что США после терактов 11 сентября 2001 года потратили на борьбу с терроризмом примерно 2,8 триллиона долларов. При подсчетах учитывались расходы всех ведомств, занимающихся противодействием экстремизму в стране и за рубежом. В них также включены затраты на военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии и международные программы помощи.
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