В США усомнились в бокйкоте в отношении Трампа

Fox News объяснил, почему бойкот СМИ не сработает в отношении Трампа

Независимо от того, что делает, или не делает президент — это история, большая и зачастую единственная, отмечается в материале. И эта непрерывная история неизбежно включает и СМИ, добавляет Fox. Трамп преуспевает в том, что ставит новостные организации в центр каждого противостояния. Даже недавняя дискуссия о том, должны ли СМИ бойкотировать брифинги для прессы Белого дома, ставит медиа площадки в потенциальную конфронтацию с Трампом, и это нравится американскому президенту, поясняет телеканал.

Fox News приводит несколько примеров. Среди них освещение американскими СМИ поездки Трампа в Париж по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Как отмечает телеканал, Трамп в отличие от предыдущих зарубежных поездок в минувшие выходные по большей части избегал конфликтов, однако по какой-то причине он по-прежнему был изображен в негативном ключе.

Телеканал поясняет, что существует ряд причин, в силу которых бойкот Трампа «не сработает». В их числе Fox News приводит следующее: большая часть страны обвинит прессу в том, что она не выполняет свою работу, Трамп обвинит СМИ в переходе в «лагерь оппозиции», а журналисты будут выглядеть безнадежными эгоистами, если откажутся задать вопрос представителю Белого дома от имени американского народа.

Самое главное, что все СМИ никогда не согласились бы на совместный бойкот Трампа, заключает телеканал.