В США впервые написали «Географический диктант»

Русскоязычные жители США впервые в этом году написали "Географический диктант". В международной образовательной акции, состоявшейся в воскресенье, приняли участие проживающие в Нью-Йорке и Вашингтоне соотечественники — число желающих проверить свои знания по географии превысило 100 человек.

В Нью-Йорке акцию организовало общество "Русская молодежь Америки". Как сообщила корреспонденту ТАСС координатор проектов Юлия Клюзова, здесь "Географический диктант" написали около 40 человек. Среди нью-йоркцев были и те, кто присоединился к акции заочно, отвечая на вопросы по интернету.

"Было очень много молодых людей, в том числе уже рожденных в США, но проявляющих интерес к истории, культуре, географии России — это и школьники (самому маленькому участнику — семь лет), и студенты. Всего пришло около 40 человек, но, мы знаем, что многие присоединились к акции онлайн, в том числе и из других городов, например, Чикаго (штат Иллинойс)", — рассказала Клюзова.

Забытые знания, живое прошлое

По словам Клюзовой, для русских американцев вопросы диктанта оказались довольно сложными.

"Но многих спасала логика, а также все еще очень живое прошлое, их малая родина. Дело в том, что среди наших участников — много представителей самых разных регионов России, поэтому кому-то легким оказался вопрос про Алтайские горы, кому-то — про герб города Орел, а один из бывших жителей Курска сразу вспомнил про Курскую магнитную аномалию, — пояснила организатор акции. — В любом случае, главная цель диктанта достигнута — вопросы, причем именно оставшиеся без легкого ответа, побудили наших ребят уже после проведения диктанта достать школьные учебники по географии, залезть в интернет и читать о том, чего они не знали или забыли".

Кроме того, для некоторых соотечественников диктант оказался познавательным даже своими вопросами, благодаря которым они узнали, например, о выпуске денежной купюры номиналом в 2 тыс. рублей или строительстве моста Юбилейный.

"К сожалению, мы узнали о "Географическом диктанте" довольно поздно, — признала Клюзова, — иначе желающих написать диктант было бы намного больше. Но, я уверена, что уже в следующем году число не только нью-йоркских участников акции значительно возрастет, но и жителей из других американских городов, в которых проживает большое количество наших соотечественников".

По окончании диктанта был продемонстрирован документальный фильм "Общее дело" режиссера Николая Гилярова о добровольческом движении по восстановлению и возрождению деревянных храмов севера России. Как сказала в беседе с корреспондентом ТАСС дистрибьютор киноленты в США Анна Надежина, "фильм повествует об очень неравнодушных людях, которые, откладывая свои дела, работу и зачастую на собственные средства, вносят вклад в сохранение древних памятников деревянного зодчества Архангельской, Вологодской областей, Карелии и Республики Коми". По ее данным, за последние 11 лет было проведено уже более 270 подобных экспедиций, отреставрировано порядка 350 храмов, а число участников добровольческого движения составляет несколько сот человек.

Заслуги школьного образования

В Вашингтоне организацией "Географического диктанта" занималось Россотрудничество. Как рассказала корреспонденту ТАСС исполняющая обязанности представителя этой организации в США Наталья Мороз, "диктант проводился на площадке Русского культурного центра, где по традиции часто собираются русскоязычные жители города".

"Очно в акции приняли участие 15 человек, в том числе сотрудники посольства РФ в США, однако число тех, кто писал диктант онлайн, составило еще порядка 40-45 человек", — отметила она.