В США впервые написали «Географический диктант» 

Русскоязычные жители США впервые в этом году написали "Географический диктант". В международной образовательной акции, состоявшейся в воскресенье, приняли участие проживающие в Нью-Йорке и Вашингтоне соотечественники — число желающих проверить свои знания по географии превысило 100 человек.
В Нью-Йорке акцию организовало общество "Русская молодежь Америки". Как сообщила корреспонденту ТАСС координатор проектов Юлия Клюзова, здесь "Географический диктант" написали около 40 человек. Среди нью-йоркцев были и те, кто присоединился к акции заочно, отвечая на вопросы по интернету.
"Было очень много молодых людей, в том числе уже рожденных в США, но проявляющих интерес к истории, культуре, географии России — это и школьники (самому маленькому участнику — семь лет), и студенты. Всего пришло около 40 человек, но, мы знаем, что многие присоединились к акции онлайн, в том числе и из других городов, например, Чикаго (штат Иллинойс)", — рассказала Клюзова.
Забытые знания, живое прошлое
По словам Клюзовой, для русских американцев вопросы диктанта оказались довольно сложными.
"Но многих спасала логика, а также все еще очень живое прошлое, их малая родина. Дело в том, что среди наших участников — много представителей самых разных регионов России, поэтому кому-то легким оказался вопрос про Алтайские горы, кому-то — про герб города Орел, а один из бывших жителей Курска сразу вспомнил про Курскую магнитную аномалию, — пояснила организатор акции. — В любом случае, главная цель диктанта достигнута — вопросы, причем именно оставшиеся без легкого ответа, побудили наших ребят уже после проведения диктанта достать школьные учебники по географии, залезть в интернет и читать о том, чего они не знали или забыли".
Кроме того, для некоторых соотечественников диктант оказался познавательным даже своими вопросами, благодаря которым они узнали, например, о выпуске денежной купюры номиналом в 2 тыс. рублей или строительстве моста Юбилейный.
"К сожалению, мы узнали о "Географическом диктанте" довольно поздно, — признала Клюзова, — иначе желающих написать диктант было бы намного больше. Но, я уверена, что уже в следующем году число не только нью-йоркских участников акции значительно возрастет, но и жителей из других американских городов, в которых проживает большое количество наших соотечественников".
По окончании диктанта был продемонстрирован документальный фильм "Общее дело" режиссера Николая Гилярова о добровольческом движении по восстановлению и возрождению деревянных храмов севера России. Как сказала в беседе с корреспондентом ТАСС дистрибьютор киноленты в США Анна Надежина, "фильм повествует об очень неравнодушных людях, которые, откладывая свои дела, работу и зачастую на собственные средства, вносят вклад в сохранение древних памятников деревянного зодчества Архангельской, Вологодской областей, Карелии и Республики Коми". По ее данным, за последние 11 лет было проведено уже более 270 подобных экспедиций, отреставрировано порядка 350 храмов, а число участников добровольческого движения составляет несколько сот человек.
Заслуги школьного образования
В Вашингтоне организацией "Географического диктанта" занималось Россотрудничество. Как рассказала корреспонденту ТАСС исполняющая обязанности представителя этой организации в США Наталья Мороз, "диктант проводился на площадке Русского культурного центра, где по традиции часто собираются русскоязычные жители города".
"Очно в акции приняли участие 15 человек, в том числе сотрудники посольства РФ в США, однако число тех, кто писал диктант онлайн, составило еще порядка 40-45 человек", — отметила она.
"Диктант оказался для всех очень непростым, после его завершения мы обсуждали вопросы, люди стали говорить об образовании, признав, что многие знания стали заслугой еще советской школы, благодаря которой взрослые люди и вдали от родины достаточно помнят из географии и истории России", — отметила Наталья Мороз. В то же время, по ее словам, участникам диктанта больше понравились вопросы не на чистое знание предмета или конкретные названия географических объектов, а скорее те, что стоят на стыке географии, истории и культуры, а также нуждались в подключении логики и интеллекта. "А вообще акция эта чрезвычайно нужная и полезная, так как важно и всегда актуально повышать интерес к географии и истории своей родины", — считает представитель Россотрудничества.